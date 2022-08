Un autre pays rejoint la course lunaire

Le vaisseau spatial “Danuri” de Séoul est en route vers l’orbite lunaire après son lancement sur une fusée produite par SpaceX

La Corée du Sud a entrepris sa première mission sur la lune, lançant un engin destiné à repérer les futurs sites d’atterrissage sur la surface lunaire et à collecter des données scientifiques précieuses en orbite basse pendant au moins un an.

L’orbiteur «Danuri» a été lancé avec succès depuis la station de la Force spatiale de Cap Canaveral en Floride jeudi soir, voyageant au sommet d’une fusée Falcon 9 produite par la société américaine SpaceX. Après environ 40 minutes, l’engin s’est séparé du deuxième étage de la fusée et a commencé sérieusement son voyage vers la lune, un voyage qui devrait durer plusieurs mois.

Utilisant un parcours circulaire conçu pour économiser du carburant, le Danuri atteindra l’orbite de la lune en décembre, où il rejoindra d’autres engins spatiaux exploités par les États-Unis et l’Inde, ainsi qu’un rover lunaire chinois cartographiant la face cachée de la lune.

L’engin sud-coréen recueillera des informations sur la surface et le champ magnétique de la lune, dans le but de maintenir une orbite polaire basse de seulement 100 kilomètres. On espère que la collecte de données se poursuivra pendant au moins un an.

Séoul a poursuivi plusieurs missions spatiales au cours des derniers mois, lançant avec succès des satellites en orbite en juin en utilisant sa propre fusée pour la première fois après une tentative ratée l’année dernière. En mai, entre-temps, il a rejoint un collectif d’agences dirigé par la NASA visant à envoyer à nouveau des astronautes à la surface de la Lune à un moment donné dans les années à venir, et la Corée du Sud discute déjà des plans d’une mission de sonde robotique d’ici 2030.

D’autres nations cherchent également à se lancer dans la course au seul satellite naturel de la Terre, la Russie espérant envoyer son atterrisseur Luna-25 d’ici septembre après une série de retards, tandis qu’Israël tentera un atterrissage en 2024 avec son Beresheet 2 missions.

Danuri – ce qui signifie “profite de la lune” en coréen – a amené six instruments scientifiques majeurs dans l’espace, y compris divers capteurs et une caméra conçue pour voir des cratères perpétuellement assombris aux pôles de la lune, censés être remplis de glace d’eau.