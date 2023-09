Un autre pays de l’UE snobe les céréales ukrainiennes bon marché

Les expéditions peuvent transiter mais ne peuvent pas rester, a déclaré le Premier ministre croate Andrej Plenkovic.

Zagreb a informé Kiev qu’elle ne souhaitait pas exposer les agriculteurs nationaux à la concurrence des céréales ukrainiennes, a déclaré le Premier ministre croate Andrej Plenkovic dans des commentaires aux médias locaux au sujet de l’escalade du protectionnisme entre l’Ukraine et certains de ses voisins de l’UE.

« La position et le souhait de la Croatie sont que nous sommes un pays de transit et non un pays recevant d’énormes quantités de céréales ukrainiennes moins chères que les nôtres, ce qui signifierait que nos agriculteurs seraient en difficulté. » » a déclaré Plenkovic, cité lundi par l’agence de presse croate.

Il commentait l’impasse actuelle concernant la décision de trois voisins de l’Ukraine d’imposer des interdictions sur les importations de céréales ukrainiennes. Une précédente restriction approuvée par l’UE a expiré vendredi dernier, mais la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie ont choisi de prolonger unilatéralement l’interdiction. En réponse, Kiev a déposé une plainte contre eux auprès de l’Organisation mondiale du commerce.

En savoir plus L’UE « surprise » par la réaction ukrainienne à l’embargo sur les céréales

La Roumanie, qui était l’un des cinq pays de l’UE qui ont poussé à l’interdiction temporaire des importations, a indiqué qu’elle réimposerait également les restrictions si les céréales ukrainiennes menaçaient à nouveau son marché. Le Premier ministre Marcel Ciolacu a déclaré qu’il avait conclu un accord tacite avec Kiev selon lequel « pas un seul gramme de céréales » serait importé dans son pays depuis l’Ukraine.

La Bulgarie, cinquième pays soumis à l’interdiction désormais levée, a déclaré que Kiev avait promis que ses exportations ne causeraient plus de problèmes.

Interrogé par les journalistes pour savoir si la Croatie pourrait suivre l’exemple de la Pologne, de la Hongrie et de la Slovaquie, Plenkovic a souligné le rôle de transit de son pays. Les céréales ukrainiennes circulent à travers le pays en utilisant les ports croates du Danube et de la mer Adriatique, a-t-il noté.

La route passant par le Danube est devenue plus importante pour Kiev après que la Russie a révoqué les garanties de sécurité pour les navires maritimes civils se dirigeant vers et depuis l’Ukraine via la mer Noire, lorsqu’elle s’est retirée de l’accord céréalier négocié par la Turquie et l’ONU en juillet. Cet itinéraire est plus rentable que le transport de marchandises via l’UE.

EN SAVOIR PLUS: Les agriculteurs d’un pays de l’UE organisent une grande manifestation contre les céréales en Ukraine

La Russie affirme s’être retirée de l’accord, en vigueur depuis un an, parce que l’ONU n’a pas tenu sa promesse de faciliter l’allégement de Moscou des sanctions occidentales qui, selon elle, entravent sa capacité à exporter des céréales et des engrais.