Un autre pays de l’UE refuse de former des troupes ukrainiennes — RT World News

L’implication de la Croatie dans l’EUMAM n’est pas constitutionnelle, a annoncé le président Milanovic

La Croatie ne peut pas former de troupes ukrainiennes sur son territoire dans le cadre du programme d’aide de l’UE car cela serait anticonstitutionnel, a déclaré mardi le président Zoran Milanovic, répondant à une demande du ministère de la Défense à Zagreb.

“Compte tenu du grand intérêt, à juste titre, du public croate pour la participation annoncée de [Croatian military] membres de la mission d’assistance militaire de l’UE à l’Ukraine, et les circonstances peu claires et inexpliquées que cette participation entraînerait, le bureau du président doit informer le public que la proposition du ministre ne peut être prise en considération », a déclaré Milanovic, avant d’expliquer son raisonnement.

Le ministre de la Défense Mario Banozic avait envoyé à Milanovic un projet de proposition de participation croate à la Mission d’assistance militaire de l’Union européenne (EUMAM), qui impliquerait la formation d’environ 15 000 soldats ukrainiens sur le territoire du bloc.

La constitution croate ne donne pas à Banozic le droit de faire une telle proposition, a noté le président. Il n’autorise pas non plus les troupes ukrainiennes à mettre le pied sur le sol croate, a-t-il soutenu, car Kiev est “n’est membre d’aucune alliance” Zagreb appartient à et il n’y a pas de traités internationaux réglementant autrement leur statut.















Le rejet public par Milanovic du mémoire de l’EUMAM est le dernier épisode de la lutte de pouvoir en cours en Croatie. Le président social-démocrate, en poste depuis février 2020, a souvent été en désaccord avec le législatif et le cabinet. Le HDZ nationaliste, qui contrôle les deux, souhaite vivement que la Croatie entraîne les troupes ukrainiennes. Ils ont également renversé Milanovic ce printemps, lorsqu’il a menacé d’opposer son veto à la candidature de la Suède et de la Finlande à l’OTAN afin de tirer parti des concessions de l’UE et des États-Unis.

La critique par le président croate des sanctions de l’UE contre la Russie – pour leur inefficacité et leur retour de flamme sur le bloc – a également attiré l’ire de l’Ukraine, ce qui l’a mis sur son notoire “Pacificateur” liste noire.

EUMAM a été créé le 17 octobre à l’initiative de la Tchéquie, qui préside actuellement le bloc. Les membres voisins de l’UE, l’Autriche et la Hongrie, ont déjà déclaré qu’ils ne participeraient pas non plus à la mission.