La coalition allemande des « feux de circulation » s’est divisée de manière irréparable. Un nouveau parti allemand qui entend défier les étiquettes a vu le jour. Des événements similaires ont lieu avec le parti No Labels aux États-Unis.

BSW, un autre nouveau parti en Allemagne

L’idée qu’un tiers gagne plus de quelques points de pourcentage aux États-Unis est largement ridiculisée. Cela n’est pas arrivé depuis Ross Perot.

Mais même cinq pour cent obtiendront des sièges au parlement allemand et tout dépassement de 10 pour cent peut être très important selon qui perdra des voix lors du transfert.

Rencontrez « l’Alliance Sarah Wagenknecht (BSW) — Raison et équité »

Curieusement, Sarah Wagenknecht cherche à « défier les étiquettes » avec un mélange d’initiatives économiques de gauche, d’immigration conservatrice et de politique étrangère pro-russe.

Elle aura certainement plus de chance avec l’idée du No Labels en Allemagne qu’avec le parti No Labels aux Etats-Unis. Regardons de plus près.

Rapports DW Sahra Wagenknecht lance un nouveau parti politique

Sahra Wagenknecht a présenté lundi à Berlin son parti politique récemment annoncé. L’« Alliance Sarah Wagenknecht (BSW) – Raison et équité », a-t-elle déclaré, cherchera à s’établir comme un véritable parti populaire et à participer cette année à ses premières élections européennes et régionales. Wagenknecht : « Gauche » est devenu une étiquette vide de sens Wagenknecht a déclaré que le parti éviterait de se qualifier de « gauchiste », car le terme a été réduit à des questions de « genre et de style de vie », devenant ainsi dépourvu de tout sens réel. Wagenknecht s’est élevé contre l’actuelle coalition SPD, Verts et FDP, accusant les dirigeants de diviser la nation. Elle a également exprimé son soutien aux protestations agressives des agriculteurs qui se déroulent dans toute l’Allemagne, en déclarant : « Ils [the farmers] voyons un gouvernement qui n’a d’autre plan que de retirer de ses poches l’argent déjà devenu plus serré.» Les agriculteurs allemands protestant contre la perspective d’une réduction des subventions ont récemment fait la une des journaux en menaçant le vice-chancelier Robert Habeck alors qu’il cherchait à débarquer un ferry dans le nord de l’Allemagne la semaine dernière. En décrivant la politique du parti, Wagenknecht et ses collègues ont déclaré que BSW se concentrerait sur l’établissement de la « justice sociale » en prônant des politiques économiques de gauche : la sécurité de l’emploi, des salaires plus élevés, des avantages sociaux généreux et un système fiscal remanié ; combiné à une politique migratoire restrictive. De plus, Wagenknecht et son parti rejeter les sanctions imposées à la Russie au cours des près de deux années écoulées depuis le lancement de sa guerre d’agression contre l’Ukraine voisine en février 2022. BSW a également s’oppose à l’alliance militaire de l’OTAN, affirmant qu’elle « contribue à l’instabilité mondiale » en créant « un sentiment de menace » — le principal argument utilisé par le président russe Vladimir Poutine pour justifier les invasions de la Géorgie en 2008 et de l’Ukraine en 2014 et 2022. Au-delà de ces questions, BSW s’oppose aux politiques environnementales de la coalition actuelle, y compris l’élimination progressive des véhicules à combustion interne et le passage aux énergies renouvelables.

Anti-vert, anti-immigration, anti-OTAN, pro-russe

Notes de Reuters L’icône de la gauche allemande s’engage à sauver la démocratie

Sahra Wagenknecht, ancienne dirigeante du parti de Gauche, a déclaré qu’elle inspirerait les électeurs désillusionnés avec des mesures telles que renverser les initiatives environnementales impopulaires, mettre fin aux livraisons d’armes à l’Ukraine, réduire l’immigration et améliorer les services fournis par l’État comme l’éducation et les retraites. “À mon grand regret, on ne trouve plus dans l’éventail des partis allemands un parti qui défende sérieusement ces questions : de bons salaires, des retraites solides, un État social fort”, a-t-elle déclaré aux journalistes en présentant son équipe dirigeante. En Ukraine, il est temps de mettre fin à la guerre par la négociation, a-t-elle déclaré. Wagenknecht a ajouté, à tort, que même les généraux ukrainiens affirment désormais que la bataille contre l’invasion russe ne peut être gagnée. Même si certaines de ses positions, notamment sur l’immigration et l’Ukraine, partagent le même point de vue que celles de l’Alternative pour l’Allemagne (AfD), qui obtient jusqu’à 23 % des voix dans les sondages, Wagenknecht a déclaré qu’elle ne serait pas ouverte à l’adhésion directe de membres issus de l’extrême droite de l’AfD. – même si elle serait ouverte à leurs électeurs.

Nigel Farage en Allemagne

Eurointelligence qualifie Sahra Wagenknecht de Nigel Farage en Allemagne

Il est bien trop tôt pour dire si le nouveau parti politique de Sahra Wagenknecht a du poids. Nous pensons que le contexte politique évolue en sa faveur. Nous savions que BSW, comme on appelle son parti, serait favorable à un arrêt immédiat des livraisons d’armes à l’Ukraine et à la reprise des livraisons de gaz en provenance de Russie. Nous connaissions également sa position sur l’immigration. Une des choses que nous ignorions, c’est son profond euroscepticisme, comme vient de le révéler le programme électoral européen de son parti. Il s’agit d’une version de l’euroscepticisme qui n’est pas sans rappeler la campagne Vote Leave au Royaume-Uni. La principale déclaration du manifeste est que l’intégration européenne, telle que représentée par l’UE, a échoué. Son principal reproche est que l’UE est devenue trop verte, trop bureaucratique et trop américaine. Le retour à l’atlantisme sous Ursula von der Leyen est difficile à contester. Cela ouvre l’UE à une nouvelle forme d’opposition de gauche. Le parti de Wagenknecht souhaite réduire la taille de l’UE et renforcer le rôle des États membres. Elle rejette également catégoriquement l’élargissement de l’UE. En outre, il prône une résistance active à la mise en œuvre des règles de l’UE dans les domaines qui vont à l’encontre des intérêts économiques, de la justice sociale, de la paix, de la démocratie et de la liberté d’opinion de l’Allemagne – en d’autres termes dans tous les domaines dans lesquels l’UE est active. Elle appelle essentiellement à une voie de résistance qui, si elle est appliquée pendant un certain temps, tuerait l’UE, comme le dit FAZ. [a German newspaper] noté. l’uroscepticisme se présente sous différentes formes. Les eurosceptiques ne sont pas tous pareils. La principale force de l’euroscepticisme au Royaume-Uni était la droite, mais sans le soutien tacite du vote de gauche, le congé n’aurait jamais obtenu une majorité. Nous pensons qu’en Allemagne, la version de gauche de l’euroscepticisme est potentiellement la plus dangereuse. L’AfD compte au total plus de partisans que Wagenknecht, mais Wagenknecht possède un atout potentiel. Contrairement à l’AfD, elle pourrait devenir membre d’un gouvernement de coalition. Son parti n’autorise pas les anciens membres de l’AfD à adhérer. Comme les autres partis politiques, elle a elle aussi catégoriquement exclu toute alliance avec l’AfD. Si les partis du centre finissent par former des coalitions permanentes entre eux, elle pourrait devenir un partenaire potentiel – éventuellement pour un gouvernement dirigé par la CDU/CSU/FDP. Elle ne pourra évidemment pas mettre en œuvre ses engagements européens les plus radicaux, sauf peut-être sur l’élargissement. Elle est dangereuse dans le sens où Nigel Farage était dangereux. Il n’a pas accédé au pouvoir, mais ses récits ont infiltré le discours politique. Le principal adversaire politique de Wagenknecht est le Parti Vert, populaire dans les grandes villes, notamment celles à forte population étudiante. La coalition des feux de circulation d’Olaf Scholz est en grande partie un gouvernement métropolitain. La population se révolte désormais contre les deux principaux piliers qui définissent cette coalition : l’agenda vert et une politique d’immigration ouverte. Nous avons écrit sur les protestations des agriculteurs. Contrairement aux industriels, les agriculteurs ne disposent pas d’une représentation politique efficace en Allemagne. En ce moment, ils descendent dans la rue. Wagenknecht n’a rien de particulièrement rural. Nous la placerions dans la catégorie ville/banlieue de la géographie politique. Mais sa position ouvertement anti-Verts et anti-UE serait très attractive pour plusieurs couches de la société allemande, y compris les agriculteurs.

Sondages politiques allemands

BSW est passé de rien à environ 10 pour cent si l’on fait la moyenne des deux derniers sondages INSA.

Je soupçonne que BSW obtiendra davantage de soutien des agriculteurs et de votes anti-verts quelque part, très probablement au sein de l’Union (CDU/CSU). À en juger par les résultats, BSW a peut-être déjà pris du SPS qui est davantage en panne.

Surtout, elle n’a rien enlevé à l’AfD ou aux Verts, ce qui rend les calculs de coalition encore plus difficiles.

Mort du feu de circulation

La Coalition des feux de circulation est morte et irréversible. Jusqu’à présent, le principal bénéficiaire est l’Union (CDU/CSU), le parti d’Angela Merkel.

Les partis ont besoin d’au moins 5 pour cent pour avoir des sièges, mais il existe quelques exceptions. Le FDP est dans la bulle. Il se peut qu’il n’obtienne aucun siège aux prochaines élections.

Terrain d’entente extrême

Si l’AfD (eurosceptique, anti-OTAN, anti-immigration, anti-vert) reste au-dessus des 20 pour cent et que le BSW dépasse les 15 pour cent, ce que je soupçonne, il deviendra très difficile de former une coalition.

En plus de se détester, l’extrême gauche et l’extrême droite ont plus de points communs qu’autrement.

En Allemagne et aux États-Unis, le soutien aux sanctions contre la Russie et aux politiques des Verts s’estompe.

Partenaires empoisonnés

Le SPD a remporté les dernières élections fédérales et a eu du mal à former une coalition. Finalement, il s’est mis d’accord avec les Verts et le FDP, surnommé la Coalition des feux de circulation en fonction des couleurs des drapeaux des partis.

Les problèmes sont apparus dès le début parce que le FDP est favorable aux entreprises et que les Verts sont aussi loin d’être favorables aux entreprises que possible. Les feux de circulation sont passés de 52 % lors des dernières élections à 31 % aujourd’hui.

Et les super-grandes coalitions ne fonctionnent pas de toute façon. L’ancien parti en attente CDU/CSU/SPD n’aurait même pas la majorité à l’heure actuelle.

Je m’attends à ce que le soutien du SPD tombe en dessous de 10 pour cent. Si tel est le cas, l’Union aura la prochaine chance de choisir des partenaires empoisonnés.

Voici la montée des anti-verts

J’écris sur cette histoire depuis un moment. Le 24 juillet 2023, j’ai proclamé Voici la montée des anti-verts

Une révolte majeure est en cours dans l’UE. Les citoyens en ont finalement assez des absurdités vertes. Les derniers sondages fournissent toutes les preuves dont vous avez besoin. Le parti allemand AfD est désormais en tête des sondages avec 22 pour cent d’avance sur tous les partis autres que l’Union (CDU/CSU). L’Allemagne approche désormais du point où, même si tous les partis centristes s’unissaient au sein d’une très grande coalition, celle-ci ne dépasserait peut-être pas les 50 pour cent.

La France tente de maintenir Marine le Pen hors du scrutin

Le 14 décembre, j’ai constaté que l’intégration européenne s’était arrêtée et qu’elle était désormais en marche arrière.