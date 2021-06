Un autre paiement de secours pourrait bientôt être envoyé aux Américains

Un QUATRIÈME chèque de relance pourrait bientôt être envoyé aux Américains éligibles.

Le Congrès est de retour en session cette semaine après une pause du Memorial Day et le sujet des contrôles supplémentaires de secours Covid sera probablement sur la table.

Lisez notre blog en direct sur les contrôles de relance pour les dernières mises à jour sur le soulagement de Covid-19…

Une quatrième série de contrôles de relance pourrait bientôt sortir Crédit : Getty

Alors que l’Amérique commence lentement à s’ouvrir et à lever les blocages après la pandémie de Covid-19, certains politiciens demandent une aide supplémentaire pour aider les personnes à faire face aux frais de subsistance, aux hypothèques ou au loyer, et à rembourser leurs dettes.

Plus de 80 membres du Congrès ont déclaré qu’ils soutiendraient un quatrième chèque de relance, selon Yahoo! La finance.

Certains réclament même un cinquième chèque après cela.

Le comité des voies et moyens des sept démocrates de la Chambre des représentants a récemment écrit au président Joe Biden que deux chèques de relance supplémentaires devraient être envoyés pour empêcher des millions d’Américains de sortir de la pauvreté.

La poussée intervient alors qu’une nouvelle étude de l’Université du Michigan a révélé que les deux dernières séries de contrôles de relance ont aidé à garder les Américains nourris, logés et en bonne santé mentale.

La Maison Blanche s’est déclarée ouverte à une nouvelle série de contrôles Crédit : Getty

Les personnes en difficulté peuvent également se tourner vers d’autres programmes d’aide économique proposés par le gouvernement. Crédit : Getty

L’étude a examiné les données du recensement et a révélé qu’entre janvier et avril, les ménages avec enfants signalant des pénuries alimentaires, une instabilité financière et une dépression ont considérablement diminué.

La Maison Blanche a exprimé son ouverture à l’idée d’une autre série de contrôles de relance, mais l’attachée de presse Jen Psaki a déclaré que Biden se concentre davantage sur d’autres domaines pour le moment.

« Il est heureux d’entendre une série d’idées sur ce qui serait le plus efficace et le plus important pour l’avenir de l’économie », a déclaré Psaki lors d’un récent point de presse à la Maison Blanche.

Cependant, elle a poursuivi en disant que les plans proposés par le président pour dépenser des milliers de milliards de dollars pour résoudre les problèmes d’infrastructure et offrir plus d’avantages aux familles américaines pourraient être la priorité la plus importante.

Pendant ce temps, à partir du 15 juillet, les familles recevront un paiement de relance supplémentaire dans le cadre des plans d’expansion du crédit d’impôt pour enfants de Biden.

Environ 39 millions de propriétaires recevront jusqu’à 300 $ par mois pour chaque enfant de moins de six ans dans le cadre du plan américain pour les familles.

Les propriétaires en difficulté en raison de la pandémie de Covid peuvent également être éligibles au Fonds d’aide aux propriétaires (HAF).

Le fonds de 10 milliards de dollars vise à prévenir les saisies, la perte de services publics ou de services énergétiques domestiques et le déplacement des propriétaires en difficulté financière.

Pour être admissibles, les propriétaires doivent avoir des revenus inférieurs et avoir subi des difficultés financières, telles qu’une perte d’emploi, des revenus réduits ou des dépenses de santé importantes après le 21 janvier 2020.