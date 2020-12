Oppo va dévoiler sa gamme Reno5 plus tard cette semaine et nous attendions trois appareils: un Oppo Reno5 5G vanille, un Oppo Reno5 Pro 5G plus puissant et un Oppo Reno5 Pro + 5G de niveau phare. Cependant, la famille pourrait encore s’agrandir, car une fuite sur Twitter a révélé qu’un Oppo Reno5 4G arrive avec quatre caméras et une charge SuperVOOC.

#OPPO # Reno5 4G

Snapdragon 720G

Caméra 64 + 8 + 2 + 2, 44

Batterie: 4.310mAh 50W

Affichage: AMOLED 6.43 pouces 90Hz FullHD +

Construction: façade en verre, cadre en plastique, dos en plastique – TheLeaks (@ TheLeaks3) 6 décembre 2020

Le Reno5 uniquement LTE apportera un panneau AMOLED de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une résolution de 1080p. L’avant verra également une caméra selfie de 44 MP, tandis que la configuration du quad à l’arrière est de 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP, le secondaire étant probablement livré avec un objectif ultra grand angle, les deux derniers sont probablement auxiliaires capteurs pour des portraits fantaisie et des photos macro.

Le chipset de ce Reno5 4G serait Snapdragon 720G, mais aucun mot sur la RAM et le stockage. Cependant, nous savons quelque chose d’autre qui se trouve à l’intérieur – la capacité de la batterie de 4310 mAh, qui aurait une charge rapide de 50 W, qui est la norme SuperVOOC, introduite en 2018.



Oppo Reno4 Pro

Voici où cela devient intéressant et même un peu déroutant. Au cours des douze derniers mois, Oppo a lancé ses appareils Reno en Chine avec la 5G, élargissant plus tard les noms à l’étranger avec différents chipsets et un design peaufiné.

Cependant, une question persiste – Oppo envisage-t-il de lancer le Reno5 4G aux côtés du Reno5 5G en Chine, tout comme Xiaomi l’a fait avec le Redmi 10X 4G et le Redmi 10X 5G, ou allons-nous voir une annonce en Chine pour un produit mondial, quelque chose qui se produit rarement dans l’histoire d’Oppo.

La source | Via