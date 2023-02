Un autre “objet aéroporté à haute altitude” abattu au-dessus du Canada, confirme Trudeau

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

L’organisation binationale protégeant l’espace aérien américain et canadien a abattu un autre “objet aéroporté à haute altitude” au-dessus du nord du Canada, un jour après qu’un autre objet similaire a été observé près des eaux de l’Alaska, et une semaine après que l’armée américaine a abattu un ballon de surveillance chinois présumé. la côte de la Caroline du Sud.

Un avion de chasse américain F-22 Raptor a abattu l’objet samedi, selon le Premier ministre canadien Justin Trudeau.

“J’ai ordonné le démontage d’un objet non identifié qui a violé l’espace aérien canadien”, a-t-il annoncé. “[North American Aerospace Defense Command] abattu l’objet au-dessus du Yukon. Des avions canadiens et américains ont été dépêchés et un F-22 américain a tiré avec succès sur l’objet.

M. Trudeau a également déclaré avoir parlé avec le président Joe Biden à ce sujet. L’armée canadienne commencera une opération de récupération et une enquête, selon le Premier ministre.

Plus tôt samedi, le Norad avait « positivement identifié un objet aéroporté à haute altitude au-dessus du nord du Canada », selon un communiqué du Commandement du Nord de l’armée américaine et du Norad.

“Bien que nous ne puissions pas discuter des détails liés à ces activités pour le moment, veuillez noter que le Norad mène des opérations soutenues et dispersées pour la défense de l’Amérique du Nord dans une ou les trois régions du Norad”, a annoncé le Norad.

Le dernier incident marque la troisième intrusion dans l’espace aérien nord-américain en une semaine, après que le président Biden a ordonné à l’armée américaine d’abattre ce que les responsables ont décrit comme un objet aéroporté de la taille d’une “petite voiture” le 10 février et après qu’un engin de surveillance chinois présumé a été abattu. au-dessus de l’océan Atlantique le 4 février.

Une déclaration du US Northern Command samedi après-midi n’a fourni aucun détail supplémentaire sur la mission de récupération en Alaska ou sur l’objet lui-même, y compris “ses capacités, son objectif ou son origine”.

Les responsables militaires et la Maison Blanche n’ont pas spéculé publiquement ; les responsables ont rapporté que l’objet planait au-dessus des eaux de l’Alaska à environ 40 000 pieds, posant une “menace raisonnable” pour les avions civils.

On ne sait toujours pas si les incidents sont liés.

Les responsables chinois, quant à eux, ont rejeté les affirmations du Pentagone selon lesquelles le ballon appartiendrait à une flotte militaire d’avions similaires pour ce que les États-Unis et l’OTAN ont qualifié de programme de surveillance mondiale. La Chine insiste sur le fait que le ballon était un navire civil de recherche météorologique qui a déraillé.

Mais des rapports déclassifiés du Département d’État américain ont révélé que l’équipement du ballon chinois “était clairement destiné à la surveillance du renseignement et incompatible avec l’équipement à bord des ballons météorologiques”.

Le ballon était équipé d’antennes qui étaient “probablement capables de collecter et de géolocaliser les communications”, tandis que les panneaux solaires à bord étaient suffisamment grands pour alimenter “plusieurs capteurs de collecte de renseignements actifs”, selon l’agence.

Le ballon – à peu près de la taille de trois bus voyageant au-dessus des États-Unis à 60 000 pieds – a été repéré pour la première fois par le gouvernement au large des côtes de l’Alaska le 28 janvier.

Le président Biden avait ordonné à l’armée de l’abattre dès que possible en toute sécurité, bien que les responsables militaires – estimant qu’il n’y avait aucune menace physique imminente de la part du ballon – conseillaient d’attendre qu’il soit au-dessus de l’eau où il ne mettait rien en danger en dessous et pourrait être plus facilement récupéré. Les eaux de la côte de la Caroline du Sud ont une profondeur d’environ 50 pieds.

“Un élément clé du calcul de cette opération était la capacité de récupérer, de comprendre et d’exploiter les capacités du ballon”, a déclaré Melissa Dalton, secrétaire adjointe à la Défense pour la défense intérieure et les affaires hémisphériques, à un panel du Sénat enquêtant sur l’incident.

Elle a déclaré au comité jeudi que l’abattre au-dessus de l’Alaska aurait pu le faire tomber dans une couverture de glace ou des eaux profondes à des milliers de pieds à des températures qui auraient rendu la récupération et le sauvetage “très dangereux”, a-t-elle déclaré au comité.

S’exprimant aux côtés du secrétaire d’État américain Antony Blinken à Washington DC cette semaine, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg a dit le dernier incident de ballon “confirme un schéma de comportement chinois” utilisant “différents types de plateformes de renseignement et de surveillance” dans le monde.

M. Stoltenberg a déclaré que les dirigeants mondiaux sont confrontés à un “risque constant de renseignement chinois” qui met les responsables au défi d'”intensifier ce que nous faisons pour nous protéger”.

“Nous devons réagir de manière prudente, responsable et vigilante”, a-t-il déclaré. “Cela souligne également que la sécurité n’est pas régionale.”

Les autorités chinoises ont également accusé les membres du Congrès de se livrer à “la manipulation politique et au battage médiatique” après que la Chambre des représentants a publié cette semaine une résolution rare, adoptée à l’unanimité et rapidement, condamnant le programme chinois de surveillance par ballons comme une “violation éhontée” de la souveraineté américaine.

Les législateurs démocrates et républicains ont examiné l’intrusion des opérations d’espionnage chinoises aux États-Unis alors que des responsables militaires informaient les membres du Congrès lors d’audiences à huis clos de l’ampleur et de la portée du programme de surveillance de la Chine.

Les opérations de récupération en Alaska se sont poursuivies samedi près de Deadhorse, en Alaska et dans l’océan Atlantique, où les forces de l’ordre militaires et fédérales ont déployé un véhicule sous-marin sans pilote pour peigner le fond marin afin de collecter les composants critiques de l’énorme ballon.

“Les conditions météorologiques arctiques, y compris le refroidissement éolien, la neige et la lumière du jour limitée, sont un facteur dans cette opération, et le personnel ajustera les opérations de récupération pour maintenir la sécurité”, a rapporté le US Northern Command sur les progrès de la mission en Alaska. “Les activités de récupération se déroulent sur la glace de mer.”

L’objet au-dessus des eaux de l’Alaska semble avoir été rapidement abattu vendredi avec un avion de chasse F-22 tirant un missile avancé AIM-9X Sidewinder sur l’objet. Une flotte d’avions et d’hélicoptères militaires américains de recherche et de sauvetage participe à l’opération.