Un autre nouveau nom annoncé pour la candidature du Lake Country Council

Un autre nouveau nom a jeté son chapeau dans le ring pour Lake Country Council.

Tricia Brett a annoncé sa plateforme de campagne pour les élections municipales du 15 octobre.

“J’ai fondé ma famille dans cette communauté il y a près de 20 ans et je veux utiliser mon expérience pour redonner et apporter des changements positifs pour mes jeunes filles et tous ceux qui vivent ici”, a déclaré Brett.

Brett a été bénévole auprès du district au sein du comité consultatif des services d’eau et de la consultation sur le plan de gestion des déchets liquides.

Elle détient une maîtrise en sciences de la Terre et de l’environnement et a travaillé avec des gouvernements locaux et provinciaux.

Dans sa plateforme de campagne, Brett dit qu’elle veut donner la priorité aux améliorations de la mobilité, faire pression pour la modernisation des égouts, promouvoir la croissance industrielle et assurer une qualité d’eau acceptable pour tous les utilisateurs d’eau.

Un conseiller actuel a déjà exprimé son soutien à la campagne de Brett.

« J’ai confiance dans l’expérience et l’engagement de Tricia Brett avec qui j’ai travaillé au sein du comité consultatif sur les services d’eau », a déclaré Penny Gambell.

Elle a également de l’expérience au sein de l’Okanagan Basin Board Water Stewardship Council, de l’Okanagan BC Institute of Agrologists et du Okanagan College Water Engineering Technology Advisory Committee.

«Je crois qu’un conseiller devrait être responsable devant ses électeurs et travailler avec les autres membres du conseil pour obtenir un succès mesurable. Nous grandissons rapidement et je veux m’assurer que tous les résidents sont entendus au conseil. Je soutiens une vision unique de Lake Country consistant à maintenir notre atmosphère rurale tout en devenant une communauté dynamique qui répond à nos besoins locaux.

Apprenez-en plus sur Brett et sa vision sur son site Web triciabrett.ca

Conseil municipalLake CountryÉlection municipale