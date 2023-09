Un autre nom apparaît comme successeur potentiel de Menendez : la première dame du New Jersey

Dans le même temps, les démocrates sont conscients que la candidature de Murphy – que ce soit sur nomination de son mari si Menendez démissionne, ou qu’elle se présente aux élections primaires de l’année prochaine – serait une tournure ironique dans la saga Menendez.

Le sénateur, accusé d’avoir rendu des services officiels à des hommes d’affaires, à un promoteur immobilier et au gouvernement égyptien en échange de centaines de milliers de dollars en espèces et en lingots d’or, a contribué l’année dernière à élever son fils néophyte politique, Rob Menéndezà la maison.

Menendez s’est engagé à ne pas démissionner, mais il n’a pas précisé s’il envisageait toujours de se faire réélire. Si Menendez devait démissionner, le gouverneur Phil Murphy pourrait nommer unilatéralement son successeur pour le reste du mandat, qui expire en janvier 2025.

Les initiés démocrates familiers avec les discussions, qui ont bénéficié de l’anonymat alors qu’ils discutaient des délibérations internes dans un paysage politique en évolution rapide, ont averti que Tammy Murphy n’était pas sur le point de prendre la décision de se présenter ou non.

Mais ils ont dit que les discussions se sont intensifiées parce que le représentant. Mike Sherrill (DN.J.) a suggéré lors de conversations avec des démocrates qu’il était peu probable qu’elle brigue le siège de Menendez au Sénat et se concentre sur sa candidature au poste de gouverneur en 2025. Cela pourrait créer une ouverture pour Tammy Murphy – une présence bien connue dans l’État et l’un de ses principaux collecteurs de fonds démocrates – pour devenir la première femme à représenter le New Jersey à la chambre haute. Si elle devait se présenter, elle affronterait probablement le représentant. Andy Kim (DN.J.), qui a annoncé samedi qu’il briguerait un siège au Sénat, et peut-être d’autres.

Le New Jersey Globe a rapporté pour la première fois que Tammy Murphy répondait à des appels téléphoniques concernant la course à pied.

Un porte-parole du bureau du gouverneur Phil Murphy a refusé de commenter. Un porte-parole de Sherrill n’a pas répondu à un courrier électronique sollicitant des commentaires.

Même si elle ne s’est jamais présentée aux élections, Tammy Murphy a développé un portefeuille politique pendant que son mari était gouverneur. Elle a a mené un effort majeur pour réduire le taux de mortalité infantile du New Jersey.

UN Sondage de l’Université Fairleigh Dickinson de février a révélé que Tammy Murphy avait la plus grande notoriété parmi les 10 politiciens ambitieux sur lesquels l’enquête a interrogé les électeurs, à 73 pour cent, bien qu’une majorité de 43 pour cent n’en sache pas suffisamment sur elle pour se forger une opinion favorable ou défavorable.

Murphy, une ancienne de Goldman Sachs comme son mari, est une ancienne républicaine qui a déclaré qu’elle avait quitté le parti pour des raisons environnementales et du droit à l’avortement.

« Personne ne doute qu’elle soit une candidate redoutable. Elle pourrait récolter des fonds. Elle a des problèmes sur lesquels elle se dirige depuis des années. Elle peut se connecter avec les communautés », a déclaré l’un des démocrates.

Mais Tammy Murphy a également des responsabilités politiques potentielles. Avec Phil Murphy, elle est copropriétaire d’une équipe de football qui, au début de Murphy, a été critiquée pour les mauvaises conditions de vie et d’entraînement de ses joueurs, et a ensuite été nommée comme l’une des nombreuses équipes nommées dans un prétendu projet d’immigration. Un procès contre les State Troopers allègue également qu’elle a refusé à un membre des services de sécurité du gouverneur d’accéder à la remise familiale pour tirer le lait maternel pendant les pauses.

Phil Murphy a déclaré qu’il ne pouvait pas répondre directement à cette allégation car il s’agit d’un litige en cours, mais ajouté « Quiconque connaît ma femme, connaît ses valeurs, sait ce en quoi elle croit et ce qu’elle défend, entendrait simplement ce qui a été dit, allégué, et, je ne sais pas quelle est la réaction, ils trouveraient probablement cela scandaleux – ce serait serait un mot que j’utiliserais – et complètement faux.

Alex Wilkes, directeur des communications du Comité d’État républicain du New Jersey, a déclaré que critiquer Tammy Murphy était une bonne chose. « Ce n’est pas une première dame un peu plus cérémoniale. Elle a été intégrée à bien des égards, du côté des affaires et du côté politique.

Wilkes a également abordé l’aspect népotisme d’une éventuelle candidature de Tammy Murphy au Sénat.

« On a simplement l’impression que ces choses qui appartiennent à « nous, le peuple » sont des marchandises qui sont échangées entre des politiciens égoïstes », a-t-elle déclaré.