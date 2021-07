Un autre niveau ‘Fusion’ du Motorola Edge 20 révélé dans la dernière fuite

Dans un reportage exclusif de Deal N Tech, il a été découvert qu’il y aura un total de quatre variantes de Motorola Edge 20. Le rapport révèle des bannières graphiques divulguées contenant les noms marketing officiels de la gamme Edge 20.

En plus de la gamme Edge 20 précédemment divulguée, qui comprenait trois variantes : Edge 20 Lite, Edge 20 et Edge 20 Pro, il y aura une quatrième variante appelée Edge 20 Fusion. Nous n’avons pas encore vu de rendus divulgués de cette variante. Un rapport précédent mentionnait qu’une variante complètement différente arriverait aux États-Unis, nous nous demandons donc si ce sera le Edge 20 Fusion.



Fuite de rendu du Motorola Edge 20 Pro

L’Edge 20 Pro sera censé comporter un appareil photo principal de 108 MP, un ultra-large de 16 MP et un téléobjectif périscope de 8 MP avec zoom optique 5X. La face avant du téléphone aura une caméra selfie 32MP et une batterie de 4 500 mAh alimentera le matériel. Le Motorola Edge 20 destiné à NA (qui peut être ou non «Fusion») aura la même caméra principale 108MP, mais un ultra-large 8MP et un macro shooter 2MP, une batterie plus grande de 5 000 mAh, et sera vendu par Verizon.



Fuite de rendus de la gamme Motorola Edge 20

La gamme Motorola Edge 20 deviendra officielle le 5 août. Nous savons que le vanilla Edge 20 devrait être livré avec un Snapdragon 778G tandis que le Edge 20 Pro devrait être livré avec un Snapdragon 870.

