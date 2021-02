Un autre navire de guerre américain traverse la mer de Chine méridionale pour contester les revendications territoriales de la Chine

Un destroyer de la marine américaine a de nouveau traversé des îles contrôlées par la Chine dans la mer de Chine méridionale dans le deuxième défi en deux semaines pour le contrôle territorial revendiqué par Pékin dans la région.

La 7e flotte de l’US Navy a annoncé que l’USS Russell avait franchi mercredi les îles Spratly, dans le cadre d’une « opération de liberté de navigation » visant à «Contester les restrictions illégales au passage innocent imposées par la Chine.»

C’était le deuxième défi mené dans la région au cours des deux dernières semaines par l’administration Biden, l’USS Russell faisant suite à une mission similaire aux actions de l’USS John S McCain près des îles Parcel il y a 12 jours. L’Amérique a également effectué des exercices dans la mer de Chine méridionale avec l’USS Theodore Roosevelt et l’USS Nimitz.

La Chine revendique toute la mer de Chine méridionale, tandis que le Brunei, la Malaisie, les Philippines, Taïwan et le Vietnam affirment également avoir des droits territoriaux sur certaines parties de la région.

Les missions de la marine viennent après que le président américain Joe Biden a déclaré que l’Amérique considérait la Chine comme son «Concurrent le plus sérieux» et est dans «Compétition extrême» avec la nation asiatique, voyant un certain nombre de problèmes qui doivent être résolus entre les deux parties.

Pékin s’est opposé à la présence de tout navire de la marine américaine autour des îles de la mer de Chine méridionale, qu’il considère comme son territoire souverain. La Chine a récemment adopté la loi sur les garde-côtes qui autorise directement ses forces de défense à utiliser tous les moyens nécessaires, y compris leur tirer dessus, pour empêcher toute menace provenant d’un navire étranger.

À la suite de la dernière mission de l’USS John S McCain, un porte-parole de l’Armée populaire de libération a déclaré que le navire de guerre avait pénétré dans ses eaux et l’armée de Pékin «l’a mis en garde». Dans une déclaration adressée à l’Amérique, l’APL a rappelé à la marine américaine qu’elle était prête à «Sauvegarder la souveraineté et la sécurité de la Chine», y compris la protection des îles dont ils ont revendiqué le contrôle.

