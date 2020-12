Le service Copernicus a déclaré que jusqu’à présent cette année, les températures étaient au même niveau que 2016, qui est l’année la plus chaude jamais enregistrée. À moins d’une baisse significative des températures mondiales en décembre, 2020 devrait rester à égalité avec 2016 ou même devenir la plus chaude jamais enregistrée par une petite marge, a déclaré le service.

Les conditions chaudes ont persisté sur de vastes étendues de la planète, avec des températures les plus élevées au-dessus de la moyenne en Europe du Nord et en Sibérie, ainsi que dans l’océan Arctique. Une grande partie des États-Unis était également plus chaude que la moyenne.

Les scientifiques du service Copernicus sur le changement climatique ont déclaré que les températures mondiales en novembre étaient de 0,1 degré Celsius (environ 0,2 degré Fahrenheit) au-dessus des détenteurs de records précédents, en 2016 et 2019. Novembre 2020 était de 0,8 degré Celsius (ou 1,5 degré Fahrenheit) plus moyenne de 1981 à 2010.

Le mois dernier a été le mois de novembre le plus chaud jamais enregistré, ont déclaré lundi des chercheurs européens, car le réchauffement incessant du climat s’est avéré trop élevé, même pour les effets possibles des températures plus fraîches de l’océan dans l’océan Pacifique tropical.

Si La Niña peut apporter des conditions plus chaudes dans certaines régions – notamment le sud des États-Unis – elle a généralement un effet de refroidissement global. La semaine dernière, en libérant un rapport sur le climat de l’Organisation météorologique mondiale qui a noté, entre autres, que 2020 était en passe d’être l’une des trois années les plus chaudes de l’histoire, le secrétaire général de l’organisation, Petteri Taalas, a déclaré que l’effet de refroidissement de La Niña «n’a pas été suffisant pour freiner la chaleur de cette année. . »

En septembre, le monde est entré dans La Niña, une phase du modèle climatique qui apporte également El Niño et affecte le temps à travers le monde. La Niña est marquée par des températures de surface de la mer plus fraîches que la normale dans l’océan Pacifique tropical oriental et central. Le mois dernier, des scientifiques de la National Oceanic and Atmospheric Administration ont déclaré que La Niña s’était renforcée , ce qui signifie que les températures de surface avaient encore baissé.

Mais l’élément le plus important, a-t-elle noté, est le changement climatique induit par l’homme.

«Il faut garder à l’esprit que la température mondiale moyenne augmente à un rythme sans précédent en raison des influences humaines», a-t-elle déclaré. «C’est le principal facteur ici.»

« Nous continuerons donc à voir ces températures record même lorsque nous avons des phases climatiques, comme La Niña, qui pourraient apporter des températures plus fraîches. »

Les scientifiques du service Copernicus ont déclaré que les conditions chaudes dans l’Arctique le mois dernier avaient ralenti le gel de la glace dans l’Arctique Oce4an. L’étendue de la couverture de glace de mer était la deuxième plus faible en novembre depuis que les satellites ont commencé à observer la région en 1979. Un gel plus lent pourrait entraîner une glace plus mince et donc plus de fonte à la fin du printemps et en été.

L’Arctique a été extrêmement chaud pendant une grande partie de l’année, dans le cadre d’une tendance à long terme dans laquelle la région se réchauffe beaucoup plus rapidement que d’autres régions du monde. La chaleur a contribué à de vastes incendies de forêt en Sibérie pendant l’été et a conduit à la deuxième plus basse étendue minimale de glace de mer pour un septembre, la fin de la saison de fonte estivale.

Le service Copernicus sur le changement climatique fait partie du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, qui est soutenu par l’Union européenne. Aux États-Unis, la NOAA publie également des données de température mensuelles et annuelles, généralement postérieures à l’agence européenne. Bien que les techniques analytiques diffèrent, les résultats sont souvent très similaires.