Un autre ministre du Cabinet du N.-B. démissionne alors que la tourmente autour du leadership de Higgs s’aggrave

L’agitation au sein du Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick s’est aggravée vendredi matin alors qu’un autre ministre a quitté le cabinet du premier ministre Blaine Higgs et que quatre anciens hauts responsables du parti ont exigé la démission du premier ministre.

Le député de Portland-Simonds, Trevor Holder, le plus ancien député de l’Assemblée législative, a annoncé dans une lettre ouverte qu’il quittait son poste de ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail.

« Sous la direction du premier ministre Higgs, le caucus a été moins axé sur le consensus que sur le fait qu’il suive sa propre voie », a écrit Holder.

Holder a déclaré qu’il avait tenté à plusieurs reprises d’expliquer au premier ministre l’importance de travailler plus en collaboration, mais en vain.

« Bien que j’aie fait de mon mieux pour continuer à travailler pour maintenir l’intégrité du système de caucus, je suis finalement arrivé à la conclusion que ce n’est plus possible. »

Le premier ministre Blaine Higgs a été confronté à des réactions négatives de la part de ses propres députés. (Jacques Poitras/CBC)

Il a également frappé le premier ministre pour « son manque d’empathie ainsi que son incapacité à écouter les préoccupations valables de tous les membres de son caucus ».

Holder a été élu pour la première fois lors des élections de 1999 et a été ministre sous trois premiers ministres conservateurs différents.

Il a déclaré qu’il prévoyait de rester député de Portland-Simonds et a appelé les membres du parti à « construire un mouvement conservateur réfléchi dans cette province qui rassemble les gens plutôt que de les diviser ».

La lettre de Holder a été envoyée une heure seulement après que quatre anciens présidents du parti ont appelé Higgs à démissionner immédiatement.

Ils ont écrit dans leur déclaration que Higgs a accompli beaucoup de choses au cours de ses plus de quatre années en tant que premier ministre, mais qu’il n’a pas non plus la capacité d’atteindre «l’équilibre délicat» requis pour gouverner le Nouveau-Brunswick.

« Nous vous demandons d’éviter une bataille publique perturbatrice qui pourrait déchirer le parti. Nous vous demandons de partir gracieusement », indique la lettre.

« Vous avez connu des succès importants en tant que premier ministre du Nouveau-Brunswick. Mais le moment exige maintenant que vous passiez le relais et que le PCNB se réoriente pour faire face à l’avenir et aller de l’avant.

La lettre est signée par Claude Williams, Lester Young, Brian Harquail et Jason Stephen, tous anciens présidents du parti du Nouveau-Brunswick.

Les quatre anciens présidents ont accusé Higgs d’avoir tenté de se battre en interne au sujet de la politique 713, la politique sur la protection des élèves LGBTQ dans les écoles provinciales que le gouvernement a récemment révisée.

Mais ils ont dit que les problèmes sont plus profonds et comprennent les tentatives du premier ministre de remplacer l’immersion française et d’affaiblir les conseils d’éducation de district et d’éliminer les membres élus des conseils des régies régionales de la santé.

« La politique 713 n’était que le point de basculement d’une longue ligne de manque de respect qu’il a montré à notre

Parti, ses valeurs et ses traditions », ont-ils écrit.