Un autre migrant vénézuélien inculpé dans l’incendie meurtrier d’un centre de détention mexicain

Un juge fédéral mexicain a inculpé un autre migrant vénézuélien pour son rôle présumé dans l’incendie de mars dans un centre de détention mexicain qui a fait 40 morts et des dizaines de blessés.

Le bureau du procureur mexicain a déclaré jeudi dans un communiqué qu’un homme identifié comme Carlos « C » était accusé d’homicide, de blessures et de dommages causés par l’incendie dans un centre de détention pour migrants à Ciudad Juárez, de l’autre côté de la frontière avec El Paso, au Texas.

Les autorités l’ont identifié, avec un autre migrant du Venezuela, comme l’une des personnes qui auraient déclenché l’incendie, qui a été le plus meurtrier jamais enregistré dans un centre d’immigration mexicain.

L’incendie tragique et ses conséquences ont attiré l’attention du monde plus tôt cette année alors que des êtres chers à travers l’hémisphère pleuraient et demandaient justice pour les victimes.

LES MIGRANTS VÉNÉZUÉLIENS SUPPRIMÉS SOUS LE NOUVEAU MOUVEMENT DE BIDEN SE SENTENT TRAHIS PAR LE MEXIQUE ET LES ÉTATS-UNIS

Cela a également suscité une controverse et d’intenses critiques sur le traitement des migrants par le président mexicain Andrés Manuel López Obrador et les autorités américaines, qui ont constamment fait pression sur le gouvernement mexicain pour parer à l’augmentation des arrivées de personnes de toute l’Amérique latine et des Caraïbes.

Le 27 mars, un petit nombre de migrants détenus dans le centre de détention ont allumé un incendie dans leur cellule, apparemment pour protester contre les conditions. Leurs matelas hautement inflammables ont rapidement rempli la zone de fumée et les gardes ont fui sans déverrouiller leur cellule, montrent des vidéos de caméras de sécurité.

En réponse, les autorités ont déjà ouvert des poursuites pénales contre Francisco Garduño, directeur de l’Institut national des migrations du Mexique, et un autre directeur pour exercice illégal de la fonction publique et manquement à leurs devoirs, qui ont entraîné la mort par asphyxie de nombreux migrants.

Les autorités ont également arrêté six autres agents de l’immigration, un agent de sécurité privé et l’autre migrant, les accusant d’homicide et d’autres blessures causées par l’incendie. À la suite de l’incendie, le NMI a fermé des centres de détention de petite et moyenne taille similaires à celui de Ciudad Juárez et a commencé un examen des conditions dans les plus grands établissements.