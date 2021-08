Un autre meurtre de Sarah Everard se produira car les femmes «ne sont toujours pas en sécurité dans les rues», prévient Reclaim These Streets

Les MILITANTS ont averti que rien n’avait changé depuis la mort de Sarah Everard – les femmes se sentant toujours « en danger » dans les rues de Londres.

La capitale a été secouée par les meurtres insensés de Bibaa Henry et Nicole Smallman, et Sarah – avec la crainte qu’une autre femme ne soit assassinée lors d’une attaque au hasard.

Les agents ont été critiqués pour leur traitement de l’affaire au moment de sa mort Crédit : AFP

Les trois femmes ont été tuées par des hommes qui leur étaient étrangers, la police du Met étant sous le feu des critiques pour leur traitement des deux cas.

Co-fondatrice de Reclaim These Streets, Anna Birley a déclaré au Sun : « Je pense que ces derniers mois ont rappelé aux femmes que le sentiment normal d’avoir peur lorsque vous vous promenez après la tombée de la nuit ne devrait pas être normal.

«Donc, que les incidents augmentent ou non lorsque le verrouillage s’assouplit complètement, je pense que les femmes seront beaucoup plus conscientes des mesures qu’elles prennent et ne voudront pas avoir à prendre pour assurer leur sécurité.

«Je pense que le fait que je n’aie pas encore trouvé de femme qui ne s’est pas sentie en danger à un moment donné ou n’a pas été harcelée dans un lieu public nous dit cela.

« Qu’ils soient ou non kidnappés sur le chemin du retour, ils se sentent en danger et nous devons donc faire quelque chose pour changer cela.

« La sécurité ne consiste pas seulement à prévenir les pires crimes.

« Il s’agit aussi de se sentir à l’aise dans un espace que vous ne pouvez pas, vous pourriez être en sécurité au sens le plus strict du terme en dehors du bar local où les hommes appellent régulièrement et font des commentaires sexualisés mais vous ne vous sentez pas à l’aise.

« On n’a pas l’impression que les femmes sont propriétaires de cet espace. Donc, une partie de ce que nous voulons faire est de dire, en fait, que ce sont des espaces que nous souhaitons récupérer : ces espaces publics devraient être ceux dont les femmes se réapproprient. »

Après le meurtre de Sarah, des centaines de femmes se sont manifestées pour partager leurs propres histoires personnelles de harcèlement et d’abus.

Des dizaines de manifestations pour faire de la sécurité des femmes une priorité ont eu lieu, certaines ayant éclaté dans la violence après que des militants se soient affrontés avec des officiers au moment de son assassinat.

Reclaim These Streets a organisé une veillée pour Bibaa et Nicole, ainsi que leur mère Mina, ce soir pour marquer un an depuis leur mort.

En mai, la chef de la police du Met, Cressida Dick, a admis que les rues de Londres ne sont toujours pas sûres pour les femmes et les filles.

Ses aveux sont intervenus après que le maire de Londres, Sadiq Khan, a déclaré qu’il estimait que les femmes n’étaient pas protégées dans les rues de la capitale.

Elle a déclaré qu’elle était « largement d’accord » avec lui, avant d’ajouter: « Je traite la violence contre les femmes et les filles au cœur de mon service, en tant que femme également, depuis mon arrivée.

« Je me soucie profondément de cela. Je comprends absolument que beaucoup de femmes ont peur.

« Je voudrais qu’ils soient beaucoup plus en sécurité. Je ne dirais pas que c’est aussi fort que Sadiq Khan. Je dirais que les rues ne sont pas complètement sûres pour tout le monde tout le temps. »

Le Met a lancé une enquête interne après la découverte des corps de Bibaa et Nicole Crédit : PA

Les officiers ont été critiqués pour leurs tactiques brutales lors d’une veillée pour Sarah Everard Crédit : Jack Hill/The Times

La tragique Sarah a été enlevée par le PC Wayne Couzens alors qu’elle rentrait chez un ami à Clapham, dans le sud-ouest de Londres, le 3 mars.

Elle a dû être identifiée par des dossiers dentaires après que son corps a été retrouvé dans un sac de constructeur, a déclaré un tribunal.

Couzens, 48 ​​ans, a admis avoir kidnappé et assassiné la femme de 33 ans après sa disparition, bien qu’elle ait initialement affirmé que ce n’était pas lui.

Les sœurs Bibaa Henry, 46 ans, et Nicole Smallman, 27 ans, ont été brutalement tuées par Danyal Hussein alors qu’elles célébraient l’anniversaire de Bibaa avec des amis.

Le jeune homme de 19 ans a poignardé les femmes à plusieurs reprises à Fryent Country Park, au nord-ouest de Londres, dans le cadre d’un rituel de sacrifice satanique.

Il a été reconnu coupable de leur mort plus tôt cette année, après qu’un tribunal a appris qu’il avait assassiné la sœur dans le cadre d’un pacte de sang avec un démon pour gagner à la loterie.

‘ILS ONT ÉCHOUÉ’

Reclaim These Streets a également organisé une veillée pour Sarah au moment de sa mort, qui a déclenché une série de protestations.

Dame Cressida Dick avait déjà fait face à des appels pour qu’elle démissionne à cause de la gestion par l’officier de la veillée de Sarah, lorsqu’elle a défendu les tactiques musclées de son officier.

Des photos et une vidéo de la police interrompant la veillée à Clapham Common en mars ont suscité l’indignation – mais elle a refusé de démissionner malgré les appels.

Anna a ajouté : « Je pense que le sexisme, le racisme et le manque de transparence sont un problème culturel au Met mais probablement dans de nombreuses forces de police à travers le pays.

«Ça vient du sommet. De nombreuses organisations ont ce problème culturel et leur leadership échoue jusqu’à ce qu’il s’attaque et traite de cette culture.

«Nous pensons que le leadership de la police métropolitaine a échoué et nous ne pensons pas que Cressida Dick devrait voir son contrat renouvelé. Cela ne résout pas le problème.

« Nous voulons qu’il y ait une formation complète contre le sexisme et le racisme dans la police. Nous ne pensons pas qu’il soit juste que la police marque ses propres devoirs et nous voulons qu’il y ait des mécanismes plus solides pour la responsabilité de la police.

«Être une femme ne fait pas de vous une féministe, Cressida Dick en est la preuve.

« Vous devez avoir une plus grande qualification et réfléchir à votre programme pour changer la culture au Met. Elle a eu beaucoup d’occasions de le faire et elle a échoué.

Cressida Dick a été appelée à démissionner après avoir défendu ses officiers Crédit : PA