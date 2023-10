Un autre membre du « Squad » critique le groupe socialiste pour son soutien au Hamas lors d’un rassemblement

Le représentant démocrate de New York, Jamaal Bowman, a condamné ses camarades socialistes pour leur soutien au terrorisme pro-Hamas.

Les Socialistes Démocrates d’Amérique de New York (NYC-DSA) ont organisé dimanche un rassemblement de soutien aux Palestiniens, moins d’un jour après que les terroristes du Hamas ont lancé leur attaque la plus grave contre Israël depuis près de 50 ans. L’organisation dit le rassemblement avait pour but d’être « solidaire du peuple palestinien et de son droit à résister à 75 ans d’occupation et d’apartheid ».

Après que la représentante démocrate de New York, Alexandria Ocasio-Cortez, ait condamné le rassemblement du NYC-DSA, Bowman s’est dit « choqué et dégoûté » par la célébration des attaques terroristes dans un communiqué publié mardi.

« Je suis choqué et dégoûté par le rassemblement organisé ici à New York ce week-end célébrant la mort ou les attaques contre des civils et montrant des croix gammées », a écrit Bowman dans un tweet. « Je condamne toute manifestation qui fait cela dans les termes les plus forts possibles. Nous devons procéder sur la base de la reconnaissance de notre humanité commune.

Je suis choqué et dégoûté par le rassemblement organisé ici à New York ce week-end célébrant la mort ou les attaques contre des civils et montrant des croix gammées. Je condamne toute manifestation qui fait cela dans les termes les plus forts possibles. Nous devons procéder sur la base de la reconnaissance de notre humanité commune. pic.twitter.com/cZlwM5KTwf – Le membre du Congrès Jamaal Bowman (@RepBowman) 10 octobre 2023

De nombreux manifestants anti-israéliens ont appelé à libérer la Palestine et ont accusé Israël d’être responsable des attaques, un manifestant ayant même dit aux manifestants pro-israéliens de se préparer à « se faire griller ». selon à Fox News. Le président Joe Biden annoncé Mardi, 14 Américains étaient tué avec au moins 900 Israéliens dans les attaques.

Bowman a en outre condamné les attaques contre Israël dans une longue déclaration appelant à mettre fin au conflit et à libérer les otages américains. (EN RELATION : Un médecin décrit le « carnage » lors d’un festival de musique attaqué par le Hamas)

« Le Hamas a pris pour cible des civils innocents et sans défense et a tué en une seule journée le plus grand nombre de Juifs en dehors de l’Holocauste. Ces derniers jours ont vraiment été déchirants avec des décès dont nous espérions qu’ils ne se reproduiraient plus jamais. Leurs actions sont sans équivoque odieuses et doivent être fermement et clairement condamnées. »

Ocasio-Cortez a déclaré que le rassemblement exprimait « le sectarisme et l’insensibilité » lors du rassemblement à Times Square.

« Il ne devrait pas être difficile de mettre fin à la haine et à l’antisémitisme là où nous les voyons. C’est un principe fondamental de la solidarité », AOC dit Playbook près d’un jour après le rassemblement. « L’intolérance et l’insensibilité exprimées dimanche à Times Square étaient inacceptables et nuisibles en ce moment dévastateur. Cela ne parle pas non plus au nom des milliers de New-Yorkais qui sont capables de rejeter à la fois les horribles attaques du Hamas contre des civils innocents et les graves injustices et violences auxquelles les Palestiniens sont confrontés sous l’occupation.»