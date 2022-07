Un autre médecin de l’Île-du-Prince-Édouard quitte la pratique et les patients – le 4e en un mois – et il pourrait y en avoir d’autres à faire

À peine un mois après que trois médecins de Charlottetown ont annoncé qu’ils quittaient leur pratique – laissant 5 000 Insulaires de plus sans médecin de famille – un autre a confirmé qu’il en avait fini avec lui aussi.

Les patients du Dr Steve Scales rejoindront désormais plus de 24 000 Insulaires déjà inscrits au registre des patients de l’Î.-P.-É., la liste d’attente de la province pour un médecin de famille.

Dans une lettre envoyée à ses patients la semaine dernière, Scales a déclaré qu'”après des mois de réflexion, j’ai pris la décision difficile de quitter ma pratique familiale à compter du 19 juillet 2022… Pour l’instant, il n’y a pas de médecin ou d’infirmière praticienne permanente prendre en charge vos soins. »

CBC n’a pas pu joindre Scales pour un commentaire sur les raisons pour lesquelles il quitte son cabinet.

Le Dr Steve Scales dirigeait sa pratique depuis le Sherwood Family Medical Centre à Charlottetown. (Steve Bruce/CBC)

Sasha Clow, l’une des anciennes patientes de Scales, a reçu la lettre vendredi. Elle se retrouve sans médecin de famille pour la première fois de sa vie.

“Je me sentais mal à l’aise parce que j’ai un bébé”, a déclaré Clow. “Se rendre chez notre médecin de famille était déjà assez difficile. Maintenant, nous devrons aller dans une clinique, et nous devrons nous asseoir dans une clinique deux heures avant même l’ouverture de la clinique, juste pour obtenir une ordonnance pour notre fils qui est huit mois. Donc, vous êtes assis dans des salles d’attente plus longtemps que je pense que vous ne devriez avoir à vous asseoir dans une salle d’attente.

Davantage de médecins partiront probablement

Dans une déclaration à CBC, Health PEI a déclaré que les Insulaires peuvent s’attendre à ce que davantage de médecins emboîtent le pas.

« Santé Î.-P.-É. est au courant que davantage de médecins ont discuté de réduire ou d’abandonner leur pratique. Il est trop tôt pour les confirmer, car ces médecins n’ont encore confirmé aucun plan. Santé Î.-P.-É. connaît les mêmes problèmes de rétention des médecins que le reste du Canada à la suite plusieurs années de lourdes charges de travail pour les médecins de famille et deux années de stress pandémique. »

Sasha Clow, qui se retrouve sans médecin de famille pour la première fois de sa vie, s’inquiète surtout de la façon dont elle accédera aux soins pour son fils de huit mois. (Steve Bruce/CBC)

Alors que la nouvelle des trois autres médecins quittant leur cabinet a été annoncée il y a un mois, certains de leurs patients viennent de recevoir des lettres officielles de Santé Î.-P.-É. confirmant maintenant leur départ et offrant des conseils sur où se tourner pour divers besoins médicaux.

“Les lettres aux patients des médecins qui quittent les cabinets ont été retardées pour plusieurs raisons, notamment le fait de ne pas avoir d’adresses pour toutes les personnes facilement disponibles, l’impression et l’expédition. La plupart des lettres ont maintenant été postées”, a indiqué l’agence dans son communiqué. “Santé Î.-P.-É. s’excuse pour les retards.”

Santé Î.-P.-É. a ajouté que l’accès à des soins virtuels gratuits sera offert à tous les patients qui ont récemment perdu leur médecin de famille.

“Des mises à jour sur le processus d’ajout de personnes à Maple, la manière dont les dossiers seront gérés et des informations sur l’avenir de ces pratiques seront fournies … au cours des prochains jours.”

Clow croit que la province doit agir rapidement.

“J’ai l’impression que le gouvernement doit accélérer le rythme et régler les problèmes qui se posent”, a-t-elle déclaré.