Un autre lot de vaccins Moderna livré à Taïwan alors que le programme d’inoculation de Covid-19 prend du retard

Dans un tweet mercredi, la dirigeante taïwanaise Tsai Ing-wen a annoncé que les doses de Moderna avaient atterri sur l’île, revendiquée par la Chine comme faisant partie intégrante de son territoire. « Celles-ci contribueront grandement à garantir la protection de ceux qui en ont le plus besoin, alors que nous poursuivons notre campagne de vaccination à l’échelle nationale », a-t-elle noté.

Heureux de partager ça #Taïwan a reçu notre dernier lot de 410 000 vaccins Moderna. Ceux-ci contribueront grandement à assurer la protection des personnes les plus nécessiteuses, alors que nous poursuivons notre campagne de vaccination à l’échelle nationale. Assurez-vous d’obtenir votre photo dès que vous êtes éligible. pic.twitter.com/Fhe7nb1bVW — Tsai Ing-wen (@iingwen) 30 juin 2021

La cargaison a été livrée par avion à l’aéroport international de Taoyuan. Le vol cargo d’EVA Air avait quitté Amsterdam mardi soir en direction de Taïwan.

Selon le Central Epidemic Command Center (CECC), la cargaison a été immédiatement placée dans un entrepôt frigorifique pour inspection par les autorités médicales du pays. Taiwan a commandé 5,05 millions de doses à Moderna et la livraison de mercredi est la troisième à ce jour. De plus petites livraisons avaient déjà été effectuées les 28 mai et 18 juin.

Malgré la lenteur des progrès en matière de vaccination, le gouvernement de Tsai n’a pas voulu accepter l’offre d’aide chinoise, bien que les médias chinois aient rapporté que de nombreux citoyens taïwanais ont été vaccinés sur le continent.

Les plus grosses livraisons à ce jour ont toutes deux été des dons. Le 4 juin, Taïwan a reçu 1,23 million de vaccins AstraZeneca du Japon, et 2,5 millions de vaccins Moderna supplémentaires ont été livrés des États-Unis le 20 juin. Le pays prévoit également de déployer un vaccin développé au niveau national.

À ce jour, environ 8 % seulement de la population taïwanaise ont reçu au moins leur premier vaccin. Cependant, un pic d’infections qui a culminé fin mai s’est atténué, la moyenne quotidienne des infections enregistrées tombant en dessous de 200.

