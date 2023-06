Un autre lanceur des Yankees se dirige vers IL

Les Yankees de New York, qui attendent le retour de Carlos Rodon et Frankie Montas de la liste des blessés, mettent à l’écart un autre lanceur partant.

La rotation de départ des Yankees de New York était censée être leur force avant la saison 2023. Mais, l’agent libre signant Carlos Rodon n’a pas encore fait ses débuts en raison d’un problème de dos, et Frankie Montas pourrait ne lancer que plus tard cette saison après avoir subi une opération à l’épaule. Sans oublier que Luis Severino a été mis à l’écart en raison d’un problème de lat plus tôt dans l’année, mais il est revenu depuis.

Mais, les malheurs des blessures pour la rotation de départ des Yankees continuent.

Dimanche, avant la finale de la série de l’équipe contre les Dodgers de Los Angeles, le manager Aaron Boone a révélé que Nestor Cortes devrait figurer sur la liste des blessés de 15 jours en raison d’une blessure à l’épaule gauche. Cortes devrait subir une IRM lundi ou mardi lorsque l’équipe retournera à New York pour le début de sa série contre les White Sox de Chicago.

Aaron Boone a déclaré que Nestor Cortes ira « probablement » sur l’IL. Blessure à l’épaule. Il peut être nécessaire de manquer un ou deux départs. – Chris Kirschner (@ChrisKirschner) 4 juin 2023

La rotation des Yankees prend un autre coup, car Nestor Cortes est susceptible de figurer sur la liste des blessés

Cortes avait été l’un des meilleurs lanceurs des Yankees au cours des deux saisons précédentes. Il a commencé la saison 2021 en option hors de l’enclos des releveurs avant d’être placé dans la rotation de départ. La saison dernière, Cortes a atteint le All-Star Game lors de sa première année complète en tant que partant, affichant une MPM de 2,44, un WHIP de 0,922 et un dossier de 12-4 en 28 départs (158,1 manches).

Cette saison, Cortes n’a pas connu le même succès sur le monticule que lors des deux dernières saisons. En 11 départs, Cortes a enregistré une MPM de 5,16, un WHIP de 1,298, 59 retraits au bâton et 19 buts sur balles en 59,1 manches lancées.

Cortes a lancé pour la dernière fois le 30 mai, où il a retiré six frappeurs sur des prises, émis trois buts sur balles et accordé deux points mérités sur cinq coups sûrs en 5,0 manches lors de la victoire 10-2 contre les Mariners de Seattle.

Les Yankees attendront de voir la gravité de la blessure à laquelle Cortes est confronté. Juste au moment où la rotation de départ semblait se rapprocher beaucoup plus du retour à pleine puissance, ils enverront probablement Cortes sur la liste des blessés.