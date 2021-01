L’Angleterre se prépare à entrer dans son troisième verrouillage, tandis que l’Écosse en a déjà promulgué un. Le Pays de Galles et l’Irlande du Nord ont introduit des mesures de maintien au domicile en décembre; le premier depuis la fermeture des écoles et le second promettant de formaliser les mesures dans la loi.

Les quatre pays du Royaume-Uni, comme l’Europe au sens large, ont été aux prises avec la vague hivernale du COVID-19, qui devrait être bien pire qu’en été en raison du virus qui dure plus longtemps et des personnes passant plus de temps à l’intérieur.

Mais le Royaume-Uni, semble-t-il, a été particulièrement touché. À plusieurs reprises au cours de la semaine dernière, il a brisé ses propres records de nombre de cas quotidiens, à commencer par 53 135 le 29 décembre, qui a été battu après que 55 892 cas aient été signalés le soir du Nouvel An.

Un autre record a été atteint le 2 janvier avec 57 725 cas, pour être éclipsé à nouveau lundi lorsque 58 784 cas ont été signalés. Cela a également marqué le septième jour consécutif où les cas étaient supérieurs à 50 000.

Nouvelle variante ou messagerie gouvernementale mixte?

L’augmentation rapide des infections a été largement attribuée à la nouvelle variante de la maladie – qui serait de 50% à 70% plus transmissible que les variantes précédentes – bien que les Britanniques se soient également demandé si les stratégies confuses du gouvernement étaient en partie à blâmer.

« Ici, au Royaume-Uni, nous avons probablement vu le pire des messages mixtes », a déclaré Alastair Campbell, qui a déjà travaillé comme directeur des communications pour l’ancien Premier ministre Tony Blair. Il a poursuivi en disant à Euronews: « Je pense que cela découle de quelque chose qui affecte la politique dans de nombreuses régions du monde, à savoir le populisme. […]

«Lorsque vous avez ce conflit entre une approche très factuelle de la communauté scientifique et ce populisme, nous voyons infecter des parties du corps politique européen, notamment au Royaume-Uni, en Pologne et en Hongrie et ailleurs, où, franchement, ils prennent les morceaux qu’ils veulent entendre pour dire au public ce qu’ils pensent [the public] veut entendre. »

Un tel exemple pourrait inclure l’approche conjointe promise par quatre pays des restrictions spéciales à Noël, qui a commencé par un assouplissement garanti des règles de cinq jours mais s’est terminée par des mesures encore plus strictes qu’auparavant, y compris des festivités annulées, des interdictions de voyager, un tout nouveau niveau de restrictions et verrouillages sévères.

Des photos prises à Londres la semaine précédant Noël montraient des milliers de personnes entassées dans les grandes gares alors qu’elles couraient pour rentrer chez elles après l’annonce du demi-tour et avant l’entrée en vigueur des règles de dernière minute.

Maintenant, dossiers de cas de coronavirus datés montrent que plus de 80 000 nouvelles infections ont été enregistrées au Royaume-Uni le 29 décembre seulement.

Il y a également plus de personnes traitées pour COVID-19 dans les hôpitaux maintenant qu’il n’y en avait au pic d’avril de la pandémie – et les médecins se préparent à plus à venir car l’effet retardé de Noël est attendu.

Un « incident majeur » a été déclaré la semaine dernière dans le comté du sud-est de l’Essex en raison de la pression exercée sur les services de santé, et un « incident critique » similaire a été déclaré en Lincoln mardi.

À Birmingham, l’expérience d’un médecin est devenue virale après avoir a publié une photo d’une file d’ambulances en attente devant un hôpital qui manquerait de lits, tandis que les installations de Londres ont déclaré qu’elles reportaient les opérations pour faire face à la poussée.

Un autre demi-tour sur les écoles

Dimanche, Boris Johnson a de nouveau été vu à la télévision britannique encourager les parents à renvoyer leurs enfants à l’école – une phrase qu’il avait répétée pendant des semaines.

Le premier ministre britannique a dit à la BBC qu’il n’y avait «aucun doute dans mon esprit que les écoles sont sûres», ajoutant que le risque pour les enfants était «très, très faible».

Vingt-quatre heures plus tard, cependant, après que de nombreux enfants aient déjà eu leur premier jour de retour, Johnson a annoncé un autre verrouillage en Angleterre, y compris la fermeture – à nouveau – des écoles. Il a déclaré: «Je tiens à souligner que le problème n’est pas que les écoles ne sont pas sûres pour les enfants – il est encore très peu probable que les enfants soient gravement affectés même par la nouvelle variante du COVID.

« Le problème est que les écoles peuvent néanmoins agir comme des vecteurs de transmission, provoquant la propagation du virus entre les ménages. »

Selon Campbell, c’était un bon exemple d’intérêts conflictuels. « Pourquoi ce changement? » Il a demandé. « Parce que la science a rattrapé le populisme. »

« Le Premier ministre doit intervenir, et il arrive un moment où il doit maîtriser. Vous devez littéralement maîtriser tout le processus de prise de décision; tous les faits; toute la science; et vous devez ensuite diriger de l’avant.

« C’est ce que je pense qui manquait au Royaume-Uni. »

Campbell a poursuivi: «En fin de compte, c’est pourquoi je dis qu’il s’agit d’avoir une conversation honnête avec le public.

« Le public en prendra énormément […] tant que les dirigeants sont honnêtes sur les décisions qu’ils prennent et les raisons qui les sous-tendent, et qu’ils sont honnêtes quant aux conséquences des choix qu’ils prennent. «