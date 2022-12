Un autre jour, un autre accident : la vie près du pont le plus défoncé de Grande-Bretagne

Parmi les véhicules qui ont heurté le pont, il y a un camion de l’armée qui s’est coincé dessous ; une camionnette de livraison qui s’est effondrée, renversant des œufs et des pommes de terre sur la chaussée ; une remorque à chevaux ; machines agricoles; nombreux campeurs; et de nombreuses voitures qui roulaient sous le pont avec des vélos attachés au toit, pour émerger de l’autre côté sans eux.

Des éclats de verre, des morceaux de plastique et d’autres débris bordent le bord de la route. Un panneau de danger gris et jaune le long du plafond bas du pont – à seulement 6 pieds 6 pouces du sol – est battu et déchiré, et le métal derrière est déformé et tordu.