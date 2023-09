Un autre joueur de l’EPL accusé de violations de paris, amende révélée

Harry Toffolo a écopé d’une peine de cinq mois avec sursis pour délits de paris.

Le défenseur de Nottingham Forest a avoué avoir enfreint les règlements de la FA 374 fois. La FA interdit aux joueurs de parier ou de fournir des informations pour parier.

Un organisme de réglementation a suspendu temporairement l’interdiction jusqu’à la fin de la saison prochaine. De plus, l’arrière de 28 ans devra payer une pénalité de 26 100 $. La décision a permis au défenseur de rejoindre la liste mise à jour de Forest de 25 joueurs en Premier League.

Mais l’interdiction n’est pas immédiate. Il s’agit d’une interdiction suspendue jusqu’à la fin de la campagne 2024/25. En d’autres termes, Toffolo ne purgera sa peine que s’il enfreint les termes de sa peine et parie à nouveau sur des matchs de football.

Les accusations de paris sur Harry Toffolo remontent à 2014

« Harry Toffolo de Nottingham Forest a été condamné à une suspension de cinq mois, qui a été suspendue jusqu’à la fin de la saison 2024-25, et à une amende de 20 956,22 £ (26 053,20 $) pour mauvaise conduite par rapport à nos règles de paris.

« Le défenseur a admis avoir enfreint la règle E1(b) de la FA 375 fois entre le 22 janvier 2014 et le 18 mars 2017, et une commission de réglementation indépendante a imposé ses sanctions à la suite d’une audience. Les raisons écrites de ces décisions de la Commission de Régulation seront publiées en temps utile », a indiqué la Fédération anglaise de football dans un communiqué.

La Commission de régulation a sanctionné l’arrière gauche anglais pour des infractions commises entre 2014 et 2017. L’arrière gauche de Nottingham Forest a passé les années en question en prêt dans diverses équipes, dont Swindon, Rotherham, Peterborough et Scunthorpe. À l’époque, il était sous contrat avec Norwich City. Il n’a cependant pas parié sur la défaite de ses équipes. De plus, Toffolo a admis avoir parié lorsqu’on lui a demandé. Cela a peut-être atténué la durée et la sévérité de sa peine.

Toffolo a signé pour Nottingham Forest l’été dernier. Il a joué un rôle déterminant dans le maintien de l’équipe en Premier League malgré une bataille de relégation.

Deuxième cas de Premier League cette année

Il s’agit de la deuxième affaire très médiatisée impliquant un joueur de Premier League et des paris. Ivan Toney a écopé d’une suspension de huit mois à la fin de la campagne 2022/23. Il est éligible pour revenir jouer en janvier. Cependant, Toney a commis moins d’infractions de paris que Harry Toffolo. La FA a constaté que Toney avait commis 232 violations des règles. Les infractions de Toffolo ont atteint 274 sur une période de trois ans.

Toney a déclaré que son omission de l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde 2022 l’avait « blessé ». De plus, il pensait que « quelqu’un s’en prenait à lui et que l’interdiction de huit mois était la pire punition possible.

