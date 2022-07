Un autre jeu Pokemon N64 arrive sur Nintendo Switch la semaine prochaine

Nintendo apporte un autre jeu Nintendo 64 classique au Switch, a annoncé la société jeudi. Pokemon Puzzle League sera ajouté à la Service Nintendo Switch Online et pack d’extension le 15 juillet.

Sorti à l’origine en 2000, Pokemon Puzzle League est une version sur le thème de Pokemon de la série classique Panel de Pon, à la suite d’Ash Ketchum et d’autres personnages de l’anime Pokemon alors qu’ils défient d’autres entraîneurs dans des batailles de casse-tête.

Pokemon Puzzle League marque le deuxième jeu Pokemon N64 à venir sur le service Switch Online, après le Pokemon Snap original le mois dernier. C’est le dix-septième jeu N64 à être lancé sur le service à ce jour depuis son lancement en octobre dernier.

Le plan Switch Online plus Expansion Pack est un niveau premium du service en ligne de Nintendo. En plus de toutes les fonctionnalités du service de base, il offre des avantages supplémentaires comme l’accès à une bibliothèque de jeux classiques N64 et Sega Genesis, ainsi que certains DLC Nintendo Switch comme le Booster Course Pass de Mario Kart 8 Deluxe et Animal Crossing: New Horizons’ Happy Agrandissement de Home Paradise.

Un abonnement individuel à un pack d’extension coûte 50 $ par an, tandis qu’un forfait familial coûte 80 $. Ce dernier couvre jusqu’à huit comptes Nintendo sur plusieurs systèmes.