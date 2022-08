Un autre homme politique américain en visite à Taiwan

Pékin affirme que Washington “continue de provoquer la Chine” avec des visites de membres du Congrès sur l’île contestée

Un autre législateur américain est arrivé à Taïwan jeudi soir, poursuivant la série de visites de responsables américains sur l’île qui a commencé avec la présidente de la Chambre Nancy Pelosi au début du mois. Pékin affirme que les voyages sont conçus pour contrarier le gouvernement chinois et apporter un soutien aux séparatistes.

Le ministère taïwanais des Affaires étrangères a déclaré jeudi que “invités importants” arriverait à Taipei à bord d’un transport militaire américain, selon la Central News Agency. Un producteur de Fox News identifié le visiteur en tant que sénateur Marsha Blackburn (R-Tennessee), qui était le plus récemment en Papouasie-Nouvelle-Guinée voisine.

Après avoir atterri à l’aéroport de Songshan, les visiteurs américains rencontreront le président Tsai Ing-wen vendredi, a indiqué l’ANC. Il n’y a eu aucun commentaire de l’Institut américain de Taiwan, l’ambassade de facto des États-Unis.

La visite de Blackburn est la quatrième de hauts responsables américains depuis le début du mois d’août et la troisième de membres du Congrès.

Lire la suite RT explore pourquoi la visite de Pelosi à Taiwan est un gros problème

Le voyage de Pelosi au début du mois a été suivi une semaine plus tard par une délégation de membres de la Chambre et du Sénat des deux partis. Plus tôt cette semaine, le gouverneur de l’Indiana, Eric Holcomb, s’est également rendu à Taipei, dans ce que Global Times a appelé “une tendance toxique à l’escalade des tensions dans le détroit de Taiwan.”

“Washington, au lieu de réfléchir sur ses propres erreurs et de les corriger, continue de provoquer la Chine”, a déclaré jeudi le journal officiel. Le gouvernement de Pékin a également publié “11 faits sur Taïwan» via l’agence de presse d’État Xinhua.

Pékin a réagi à la visite de Pelosi en lançant des exercices militaires aériens et maritimes autour de l’île et en rompant certains contacts militaires et climatiques avec Washington. Jeudi, le gouvernement de Taipei a proposé un budget militaire de 19 milliards de dollars pour 2023, avec une augmentation importante pour couvrir l’achat de nouveaux avions de chasse aux États-Unis, selon Reuters.

Officiellement, les États-Unis se sont engagés à “Une seule Chine” politique, qui correspond à la position de Pékin selon laquelle Taiwan fait partie intégrante du territoire chinois. Cependant, Washington a également vendu des armes et du matériel militaire à l’île, qui a été gouvernée par des nationalistes qui ont quitté la partie continentale de la Chine après avoir perdu la guerre civile face aux communistes en 1949.