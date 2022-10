Un autre homme arrêté après avoir tué 1 flic, blessé le 2e

BRADLEY, Illinois (AP) – Une autre personne a été arrêtée en lien avec le meurtre d’un policier et la blessure d’un second dans un hôtel du nord de l’Illinois fin décembre, a annoncé vendredi la police de l’État de l’Illinois.

Les responsables de la division des enquêtes criminelles de la police de l’Illinois ont arrêté mercredi Xavier Harris, 22 ans, de Bradley, pour deux chefs d’entrave à la justice et deux chefs de dissimulation ou d’aide à un fugitif.

Le 29 décembre, le département de police de Bradley a répondu à un Comfort Inn suite à un signalement de chiens aboyant dans un véhicule sans surveillance. sergent. Marlene Rittmanic a été tuée par balle et l’officier Tyler Bailey a également été abattu et grièvement blessé, a indiqué la police. Darius Sullivan et Xandria Harris ont ensuite été accusés de meurtre au premier degré.

Les procureurs ont déclaré que les officiers enquêtaient sur une plainte concernant des chiens qui aboyaient dans une voiture garée à l’extérieur d’un Comfort Inn lorsque Sullivan a tiré sur Bailey dans la tête après que lui et Rittmanic aient frappé à la porte de la pièce où Sullivan et Harris séjournaient. Sullivan aurait ensuite tiré sur Rittmanic, l’aurait poursuivie dans un couloir et l’aurait désarmée avec l’aide de Xandria Harris avant de tirer deux fois sur l’officier avec son propre pistolet alors qu’elle plaidait pour sa vie.

Xavier Harris a reçu une caution de 75 000 dollars vendredi, a annoncé la police. Il est emprisonné à Kankakee.

“Les accusations d’aujourd’hui sont le résultat de notre engagement collectif à garantir que chaque personne qui a aidé et assisté dans les événements du 29 décembre 2021 soit tenue pour responsable”, a déclaré le procureur de l’État du comté de Kankakee, Jim Rowe, dans un communiqué.

La police n’a pas dit ce que Xavier Harris avait fait pour justifier les accusations. Il n’était pas clair s’il était lié à Xandria Harris.

Bradley est un village d’environ 16 000 habitants à environ 80 kilomètres au sud de Chicago.

The Associated Press