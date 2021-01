Des membres de la Garde nationale de Virginie s’équipent au Capitole américain le 17 janvier. Samuel Corum / Getty Images

L’homme portait une arme de poing, trois chargeurs de grande capacité et 37 cartouches de munitions.

Un homme de 22 ans de Virginie, Guy Berry, a été arrêté dimanche alors qu’il portait une arme de poing, trois chargeurs de grande capacité et 37 cartouches près du Capitole américain, devenant ainsi la troisième personne détenue par la police ce week-end dans un contexte de sécurité renforcée. mesures mises en place en réponse à l’insurrection du 6 janvier.

Selon Laura Meckler du Washington Post, l’arme de Berry – un Glock 22 – était visible dans un étui; sa tante a dit au journal: «Il fait partie de ces gens à port ouvert» et a ajouté: «Je n’arrête pas de lui dire que les hommes noirs ne peuvent pas se promener avec des armes à la hanche, mais il ne me croit pas.

On ne sait pas pourquoi Berry était près du Capitole; selon le Post, il est un partisan du président Donald Trump, un fait qu’il semble afficher ouvertement sur ce que Meckler note semble être sa page Facebook. Sa tante a déclaré que Berry avait souvent partagé sa position pro-Trump avec elle.

La station ABC News de Washington, DC rapporte que Berry a été arrêté pour avoir une arme de poing sans permis, ainsi que pour avoir transporté des magazines de grande capacité et pour avoir des munitions non enregistrées. Dans la ville, il est illégal de posséder une arme non enregistrée, de porter ouvertement une arme à feu, d’avoir un chargeur capable de contenir plus de 10 cartouches de munitions et de transporter des munitions sans avoir enregistré une arme à feu.

L’arrestation de Berry fait suite à celle de son compatriote Virginien Wesley Beeler, qui a été arrêté vendredi par la police du Capitole des États-Unis, également pour avoir un Glock non enregistré – et pour avoir fourni ce que le département a appelé une accréditation inaugurale «non autorisée» à un contrôle de sécurité.

Beeler a affirmé qu’il était un entrepreneur en sécurité embauché pour renforcer les troupes de la Garde nationale, les services secrets, la police du Capitole et la police de la ville de DC qui ont augmenté leur présence avant l’investiture du président élu Joe Biden. Il a déclaré au Washington Post qu’avoir une arme sur lui était une «erreur honnête» causée par sa précipitation alors qu’il se précipitait pour travailler.

«Je me suis arrêté à un point de contrôle après m’être perdu à Washington parce que je suis un garçon de la campagne. Je leur ai montré le badge d’inauguration qui m’avait été donné », a déclaré Beeler, ajoutant:« Je ne sais pas quelles sont les lois de DC. Cela me revient toujours, mais je ne suis pas un criminel.

Samedi, la police du Capitole a procédé à une deuxième arrestation, d’une femme que NPR rapporte est Linda Magovern, 63 ans, du Connecticut.

Magovern aurait été arrêtée dans son véhicule à un poste de contrôle de la police près de la gare Union de Washington, à seulement quelques pâtés de maisons du complexe du Capitole américain.

Elle n’aurait pas eu d’arme, mais aurait d’abord dit aux policiers qu’elle était un agent des forces de l’ordre, avant de leur dire qu’elle était membre du cabinet du président. Selon la police, elle leur a également montré «un objet métallique rond identifié plus tard comme une pièce de défi de la police militaire» – un souvenir généralement donné aux membres d’une unité militaire ou d’un corps de police à des fins d’identification, ou pour honorer la participation d’un membre à un événement notable. .

Selon le Washington Post, Magovern a été évalué par le DC Comprehensive Psychiatric Emergency Program avant d’être incarcéré.

Les trois arrestations interviennent alors que les forces de sécurité à Washington sont en état d’alerte. À la suite d’une réponse retardée et critiquée à l’insurrection du Capitole, la sécurité autour des bâtiments fédéraux a fortement augmenté, comme l’a rapporté Alex Ward de Vox. Des clôtures nouvellement érigées entourent une grande partie du complexe National Mall et Capitol, et la ville devrait accueillir 25 000 soldats de la Garde nationale d’ici le jour de l’inauguration le 20 janvier. Des milliers de policiers et de membres des services secrets sont également en service.

Et comme l’a écrit Li Zhou de Vox, de nombreuses parties de la ville sont tout simplement inaccessibles:

Les services secrets ont également travaillé avec des responsables locaux pour faciliter un grand nombre de fermetures de rues, selon le Washington Post, divisant la zone autour de la Maison Blanche, du National Mall et du Capitole en zones «rouges» et «vertes». Dans les zones rouges, qui entourent les édifices fédéraux et les monuments nationaux, la circulation est limitée aux véhicules autorisés; dans les zones vertes entourant ces zones rouges, la circulation résidente et commerciale est autorisée.

Dans ces deux zones se trouvent des points de contrôle de sécurité, où les trois personnes détenues auraient été arrêtées.

Au milieu des renseignements sur les menaces possibles, la sécurité devrait rester stricte, au moins jusqu’à l’inauguration. Et certaines mesures nouvellement instituées devraient être plus permanentes. De nouveaux détecteurs de métaux ont été érigés près des chambres du Congrès – et, à la grande consternation de certains membres, même les législateurs doivent les parcourir.