Un autre haut responsable du Hezbollah éliminé – Israël — RT World News

Nabil Qaouk était le commandant de l’unité de sécurité préventive du groupe, a déclaré l’armée israélienne.

L’armée israélienne a affirmé avoir éliminé un autre haut responsable du Hezbollah, Nabil Qaouk, qui siégeait au Conseil central du groupe. Cela survient après que Jérusalem-Ouest a récemment assassiné le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, et a affirmé avoir éliminé la plupart des dirigeants militaires de l’organisation.

Dans un communiqué publié dimanche, les Forces de défense israéliennes (FDI) ont déclaré qu’un raid aérien survenu la veille « a attaqué et tué le terroriste » Qaouk, qui dirigeait également l’unité de sécurité préventive du Hezbollah.

Qaouk, les FDI ont déclaré : « est considéré comme proche du sommet » du Hezbollah et « a été directement impliqué dans la promotion d’actes terroristes contre l’État d’Israël et ses citoyens, même ces derniers jours ». Il ajoute que le responsable du Hezbollah a rejoint le groupe dans les années 1980 et a occupé plusieurs postes exécutifs dans le sud du Liban.



« Tsahal continue d’attaquer et d’éliminer les commandants de l’organisation terroriste Hezbollah et d’agir contre quiconque menace les citoyens de l’État d’Israël. » ajoute le communiqué.

Le Hezbollah n’a pas encore commenté les affirmations israéliennes.

