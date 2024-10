Un autre haut collaborateur du maire de New York démissionne au milieu d’une enquête fédérale

NEW YORK– Le maire de la ville de New York, Eric Adams, a déclaré lundi qu’il avait accepté la démission de son adjoint au maire chargé de la sécurité publique, Philip Banks, le dernier haut fonctionnaire à partir alors que le maire repousse une inculpation et appelle à démissionner.

Adams a déclaré sur la chaîne de télévision NY1 que Banks lui avait dit dimanche qu’« il voulait passer à autre chose » et « ne voulait pas que cela soit un fardeau constant pour le travail que nous faisons dans la ville ». Le maire a ajouté : « Je souhaite bonne chance à mon bon ami. »

La démission, rapporté pour la première fois dans le New York Post, arrive un mois après des agents fédéraux ont saisi des appareils de la part de hauts responsables de la ville, dont Banks et son frère, le chancelier des écoles David Banks, qui a également annoncé sa démission. Au total, cinq hauts responsables de l’administration ont quitté l’administration au cours du mois dernier.

Les procureurs fédéraux ont déclaré qu’ils menaient « plusieurs enquêtes connexes » en plus de l’affaire contre le maire, qui était inculpé à la fin du mois dernier pour avoir accepté des contributions illégales à une campagne électorale et des pots-de-vin de la part de ressortissants étrangers. Il a plaidé non coupable.

Dans une enquête distincte, les procureurs fédéraux examinent si un cabinet de conseil dirigé par un troisième frère de Banks, Terencea enfreint la loi en tirant parti de ses relations familiales pour aider des entreprises privées à obtenir des contrats avec la ville, selon une personne proche du dossier. La personne a parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat car elle n’était pas autorisée à divulguer des informations sur les enquêtes.

Alors qu’il fait face à un exode de ses principaux collaborateurs, Adams a repoussé les appels à la démission. « Je suis convaincu que lorsque l’histoire vraie sera connue et non une version unilatérale, les New-Yorkais verront que nous pouvons rester concentrés et faire le travail », a-t-il déclaré lundi.

Mais il fait face pression croissante pour nettoyer la maison dans son mandat, y compris de la part de la gouverneure Kathy Hochul, une démocrate qui a le pouvoir de le démettre de ses fonctions.

L’avocat de Philip Banks, Benjamin Brafman, a refusé de commenter la démission de son client.

Adams a nommé Philip Banks en 2022 au poste d’adjoint à la sécurité publique, un rôle inédit à New York depuis les années 1990 qui lui a conféré une large influence sur les plus grands services de police et d’incendie du pays.

Banks était auparavant le membre en uniforme le plus haut gradé du NYPD, mais a démissionné brusquement en 2014 après avoir été pris au piège dans un autre scandale de corruption qui a secoué la mairie.

Dans cette affaire, les enquêteurs fédéraux ont obtenu l’autorisation de mettre son téléphone sur écoute au milieu de questions portant sur 300 000 $ qui se sont retrouvés sur des comptes bancaires appartenant à lui et à sa femme. Deux hommes d’affaires ont ensuite été reconnus coupables de corruption de policiers et d’autres fonctionnaires. Banks n’a pas été inculpé mais a été désigné comme co-conspirateur non inculpé.

Il a par la suite reconnu avoir accepté des cadeaux – notamment des voyages à l’étranger, des repas et des cigares – de la part des hommes d’affaires qui avaient été omis par erreur dans les formulaires de divulgation.

« Je n’ai jamais enfreint la loi, ni trahi la confiance du public en abusant de mon autorité en tant que responsable de la police de New York », a-t-il écrit dans un essai invité. annonçant son retour à la fonction publique sous Adams.

Adams est un ami des frères Banks depuis les années 1980, lorsque le futur maire était un jeune policier et que leur père, Philip Banks Jr., était un mentor pour les forces de l’ordre.

Jeudi, Adams a annoncé que David Banks cesserait de diriger le système scolaire le 16 octobre, et non à la fin de l’année civile comme annoncé précédemment. Dans un communiqué, David Banks a déclaré qu’il avait prévu de continuer à servir jusqu’à la fin de l’année « pour mener une transition responsable pour notre personnel », mais qu’Adams avait « décidé d’accélérer ce calendrier ».

En plus de saisir les téléphones des trois frères Banks, les enquêteurs fédéraux ont également saisi les appareils du commissaire de police de la ville, Edward Caban, et de l’un des plus proches collaborateurs d’Adams, Timothy Pearson. Les deux hommes ont depuis démissionné. Caban, Pearson et les trois frères Banks ont nié tout acte répréhensible.

Lors d’une conférence de presse le mois dernier, Adams a évoqué ses liens étroits avec les frères Banks.

« Je connais les familles Banks depuis des années », a-t-il déclaré. « Et comme je connais quelqu’un, je le soumets aux mêmes normes que moi-même. »