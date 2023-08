Un autre gardien de but de la MLS passe à la Premier League

Juste un an après que la New England Revolution ait vendu Matt Turner à Arsenal, le club MLS envoie Djordje Petrovic à Chelsea pour encore plus d’argent. Le gardien serbe est en route pour Stamford Bridge pour potentiellement servir de remplaçant à Robert Sanchez dans les buts. Turner a occupé un rôle similaire derrière Aaron Ramsdale la saison dernière aux Emirats.

Selon les rapports, Chelsea paie 17,5 millions de dollars à la New England Revolution. Cependant, ces frais peuvent atteindre près de 20 millions de dollars en modules complémentaires. Cela fait de Petrovic la troisième vente la plus chère d’un club MLS. Il est dans la même fourchette de vente que Ricardo Pepi et Jhon Duran, qui ont respectivement rejoint Augsbourg et Aston Villa. Pepi est maintenant au PSV.

Cet été, Chelsea a prêté Kepa Arrizabalaga au Real Madrid. Cela a laissé un poste vacant au poste de gardien de but. Petrovic a fait 43 apparitions pour la New England Revolution en MLS en remplacement de Matt Turner. Il a été constant, gardant 14 draps propres au cours de ses deux saisons abrégées.

Petrovic n’est pas le premier gardien de but de la MLS à signer pour Chelsea. Par exemple, Gaga Slonina est arrivée de l’incendie de Chicago l’année dernière. Slonina n’a cependant pas joué pour l’équipe senior de Chelsea. Puis, cette année, les Bleus l’ont envoyé en prêt à Eupen en Pro League belge.

Djordje Petrovic rejoint Chelsea avec une place libre dans l’équipe première

Robert Sanchez est clairement le n ° 1 entre les bâtons de Mauricio Pochettino. Cependant, les options de Chelsea après l’Espagnol sont limitées. Marcus Bettinelli est blessé et Lucas Bergstrom, 20 ans, n’a pas fait ses preuves. Bergstrom était le remplaçant désigné de Sanchez lors des deux premiers matchs de Chelsea de la saison.

Compte tenu de la forme de Chelsea, il y a une chance que Petrovic puisse voir des minutes. Chelsea a un prochain match nul en Coupe de la Ligue contre Wimbledon. C’est la meilleure chance pour le Serbe d’obtenir des minutes en équipe première alors qu’il achève son passage en Angleterre.

PHOTO : IMAGO / Icône Sportswire