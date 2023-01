Un autre État révoque la reconnaissance du Kosovo – la Serbie

Le nombre total de pays qui l’ont fait est maintenant de dix, selon Belgrade

Le nombre de nations qui ont signalé leur volonté de révoquer la reconnaissance du Kosovo à Belgrade est passé à dix, a déclaré mardi le ministre serbe des Affaires étrangères Ivica Dacic. Belgrade intensifierait sa campagne de dé-reconnaissance en réponse à ce qu’elle considère comme la violation par le Kosovo des accords conclus avec la Serbie, a déclaré Dacic au média serbe Vecernje Novosti.

Le ministre a refusé de divulguer les noms des pays qui ont pris cette décision, arguant que ces nations devraient être protégées des pressions qui pourraient être exercées par les puissants soutiens du Kosovo.

“Nous respectons leur position et ne voulons les exposer à aucune pression de Pristina, en particulier de ses alliés”, Dacic a dit, ajoutant que “nous devons être prudents.” Selon Vecernje Novosti, la liste comprend des nations d’Afrique, des Caraïbes et de la région Asie-Pacifique. Certains d’entre eux sont “influent” acteurs régionaux capables de provoquer une “effet domino” en ce qui concerne la dé-reconnaissance du Kosovo, a déclaré le média.

Selon Dacic, Belgrade a intensifié sa campagne de dé-reconnaissance du Kosovo en réponse à la prétendue violation par Pristina des accords conclus avec la Serbie à Washington en 2020. À cette époque, le Kosovo a accepté de cesser temporairement de chercher à devenir membre d’organisations internationales en échange de l’arrêt de la Serbie. campagne de reconnaissance. La demande d’adhésion de Pristina à l’UE a montré qu’elle ne se considère plus liée par les dispositions de cet accord, a rapporté Vecernje Novosti.

Avant de conclure l’accord de 2020, Belgrade a affirmé avoir réussi à convaincre 18 nations de retirer leur reconnaissance du Kosovo. La Serbie n’a jamais nommé officiellement ces nations non plus. Pourtant, selon Vecernje Novosti, la liste comprend la Sierra Leone, le Suriname, le Togo, le Ghana, Nauru, l’Union des Comores, Sao Tomé et Principe, la Guinée-Bissau, le Burundi, le Libéria, le Lesotho, la Grenade, Madagascar, le Commonwealth de la Dominique, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Îles Salomon, Palaos et République centrafricaine.

Tous les membres de l’UE ne reconnaissent pas le Kosovo : la Grèce, la Roumanie, la Slovaquie et l’Espagne ne sont pas pressés de le faire. Madrid a également déclaré en décembre qu’elle s’opposerait à l’octroi à Pristina du statut de candidat à l’UE.