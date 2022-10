Un autre ensemble de rendus Pixel 7 et 7 Pro arrive avec le manuel

Il reste trois jours à l’événement Pixel 7 de Google, alors profitons de rendus de presse de qualité du Pixel 7, du Pixel 7 Pro, ainsi que du schéma de contrôle tiré directement du manuel pour les deux téléphones et la Pixel Watch.

Voici le Google Pixel 7 Pro en Obsidian, Hazel et Snow.











Google Pixel 7 Pro, source : Evan Blass

Et voici le Google Pixel 7 en obsidienne, neige et citronnelle. Fait intéressant, les widgets sur l’écran d’accueil affichent la date du 4 octobre, peut-être était-ce la date de l’événement d’origine ? Juste cracher ici.











Google Pixel 7, source : Evan Blass

Passons à la section “Votre appareil” du Guide de démarrage rapide des téléphones Pixel et de la montre (Manuel de l’utilisateur), qui détaille l’emplacement des différentes commandes – bouton d’alimentation/verrouillage, boutons de volume, plateau SIM (qui est répertorié à tort comme ayant un module complémentaire de carte microSD). Le guide confirme que le Pixel 7 aura une caméra frontale de 8MP et un duo de caméra large de 50MP et une caméra ultra large de 12MP à l’arrière.

Pour le Pixel 7 Pro, la résolution selfie est également répertoriée comme 8MP, bien qu’il devrait s’agir d’un appareil photo plus large de 11MP, tandis qu’à l’arrière, l’appareil photo large principal s’appelle un appareil photo « octa » de 50MP, et le zoom périscope n’est pas mentionné par nom du tout.

La Pixel Watch aura un bouton large, une couronne rotative, ainsi qu’un microphone et un haut-parleur.











Captures d’écran manuelles, source : Evan Blass

Images reproduites avec l’aimable autorisation de Evan Blass.