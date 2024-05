Un autre drone MQ-9 Reaper s’écrase au Yémen

DUBAÏ, Émirats arabes unis — Un autre drone américain MQ-9 Reaper s’est écrasé au Yémen, comme le montrent des images en ligne censées le montrer mercredi. Les rebelles Houthis du Yémen poursuite des attaques contre la navigation autour de la mer Rouge au cours de la Guerre Israël-Hamas.

On ne sait pas exactement ce qui a provoqué la chute du drone, mais le commandement central de l’armée américaine a reconnu avoir eu connaissance de « rapports » selon lesquels l’avion aurait été abattu dans une région désertique de la province centrale de Marib, au Yémen. Il s’agit potentiellement de la troisième chute de ce type ce mois-ci seulement.

Des images publiées en ligne et analysées par Associated Press montraient le MQ-9 sur le ventre dans le désert aride, sa queue déconnectée du reste de son corps. Au moins une trappe du drone semblait avoir été ouverte après son atterrissage, bien que le drone soit resté globalement intact sans aucun dommage évident dû à l’explosion. Une image incluait la date de mercredi. Il est à noter que le drone ne semblait porter aucune marque.

Les autorités de Marib, qui reste aux mains des alliés du gouvernement yéménite en exil, n’ont pas immédiatement reconnu l’existence du drone. Les Houthis non plus, qui ont déjà abattu des drones MQ-9 pendant la guerre.

Un responsable américain de la défense, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter de questions de renseignement, a déclaré à l’AP que « l’US Air Force n’a perdu aucun avion opérant dans la zone de responsabilité du Commandement central américain ».

Le responsable a refusé de donner plus de détails.

D’autres forces paramilitaires américaines ont piloté le drone au Yémen.

Située à 120 km à l’est de Sanaa, Marib se trouve à la lisière du désert du Quart Vide de la péninsule arabique, au pied des montagnes de Sarawat qui longent la mer Rouge. La province a déjà vu des drones américains y être abattus, en partie parce que la région reste cruciale pour l’issue de la guerre qui dure depuis des années au Yémen.

Depuis le début de la guerre civile au Yémen en 2014, lorsque les Houthis se sont emparés de la majeure partie du nord du pays et de sa capitale Sanaa, l’armée américaine a perdu au moins cinq drones au profit des rebelles. Rien que ce mois-ci, il y a eu deux autres assassinats présumés de Faucheurs que l’armée américaine n’a pas confirmés.

Les faucheurs coûtent environ 30 millions de dollars pièce. Ils peuvent voler à des altitudes allant jusqu’à 50 000 pieds (environ 15 000 mètres) et ont une autonomie allant jusqu’à 24 heures avant de devoir atterrir.

Ces derniers mois, les Houthis ont intensifié leurs attaques contre les navires dans la mer Rouge et le golfe d’Aden, exigeant qu’Israël mette fin à la guerre à Gaza, qui y a tué plus de 36 000 Palestiniens. Le la guerre a commencé après les militants dirigés par le Hamas a attaqué Israël le 7 octobre, tuant environ 1 200 personnes et prenant quelque 250 otages.

Le Les Houthis ont lancé plus de 50 attaques sur le transport maritime, a saisi un navire et en a coulé un autre depuis novembre, selon l’administration maritime américaine.

La navigation via la mer Rouge et le golfe d’Aden a diminué en raison de la menace.

Mercredi, le porte-parole militaire des Houthis, le brigadier. Le général Yahya Saree a reconnu les rebelles a attaqué mardi le vraquier Laax. Saree a également revendiqué un certain nombre d’autres attaques contre des navires qui n’ont pas signalé d’agressions sans offrir aucune preuve pour étayer ses affirmations. Dans le passé, Saree a exagéré les attaques des Houthis.