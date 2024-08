Scott Peterson a-t-il tué sa femme, Laci, et leur enfant à naître ?

UN nouvelle série documentaire Peacock plonge dans l’affaire de meurtre qui a « captivé le pays », a déclaré le service de streaming sur son site Web, et promet de révéler la « version de l’histoire » de Peterson.

« Face to Face with Scott Peterson » verra Scott Peterson s’exprimer devant la caméra pour la première fois depuis son arrestation en 2003 dans « une série de conversations intimes » avec la réalisatrice et productrice exécutive Shareen Anderson, a déclaré Peacock.

La docu-série débute mardi.

La nouvelle docu-série Peacock fait suite à une autre série explorant le Affaire du meurtre de Laci Peterson.

« American Murder: Laci Peterson » a été diffusé sur Netflix le 14 août.

Quelle est la nouvelle série documentaire sur l’affaire du meurtre de Scott Peterson ?

Environ 20 ans après que Scott Peterson a été reconnu coupable du meurtre de sa femme enceinte, « Face to Face with Scott Peterson » rouvre le dossier.

« Enceinte de 8 mois, Laci Peterson a disparu la veille de Noël 2002 », a déclaré Peacock dans la description officielle de la série. « Au fil de l’enquête, son mari Scott s’est révélé être un menteur, un tricheur et finalement un meurtrier. »

« Bien que beaucoup pensent encore que le jury a eu raison, la famille de Scott et les experts proches de l’affaire ont passé plus de 20 ans à découvrir des incohérences dans les preuves ainsi qu’à trouver de nouvelles informations sur les théories alternatives entourant le meurtre de Laci », a déclaré Peacock.

En plus de Peterson, « Face to Face with Scott Peterson » comprend des entretiens en caméra avec ses belle-soeur, Janey Peterson et les détectives du département de police de Modesto, a rapporté précédemment The Modesto Bee.

La docu-série en trois parties explore les théories soutenues par la nouvelle équipe de défense de Janey Peterson et Scott Peterson, le Los Angeles Innocence Project, affirmant que Peterson est innocent et mérite un nouveau procès.

Scott Peterson apparaît dans une scène de la nouvelle série documentaire « Face to Face with Scott Peterson », diffusée en première sur Peacock le mardi 20 août 2024. Peterson a été reconnu coupable du meurtre de sa femme, Laci Peterson, et de leur fils à naître, en 2004.

Comment puis-je regarder « Face à Face avec Scott Peterson » ?

« Face to Face avec Scott Peterson » sera diffusé en première sur Peacock mardi.

Tu peux souscrire à un abonnement en ligneLes prix commencent à environ 8 $ par mois pour un abonnement premium et 14 $ par mois pour un compte premium plus.

Scott Peterson donnera sa première interview devant la caméra depuis plus de deux décennies dans une nouvelle docu-série

Quand Laci Peterson a-t-elle disparu à Modesto ?

Laci Peterson, résidente de Modesto, a été portée disparue le 24 décembre 2002 par son beau-pèrece qui a conduit la police à fouiller le parc East La Loma.

Son mari, Scott Peterson, vendeur d’engrais de Modesto, a affirmé qu’elle avait prévu de promener leur chien au parc ce jour-là.

Un voisin a trouvé et ramené le chien avec une laisse boueuse dans l’arrière-cour des Peterson, sans rien soupçonner d’inhabituel.

Scott Peterson a affirmé qu’il était allé pêcher à Berkeley Marina ce jour-là et qu’il avait découvert la disparition de Laci à son retour chez lui, bien que sa voiture et son sac à main n’aient pas été dérangés.

La recherche de Laci « a capté l’attention de la nation, dominant les médias d’information nuit après nuit alors que les faits ont lentement mais sûrement conduit les forces de l’ordre à poursuivre son mari, Scott Peterson, pour son meurtre brutal », a déclaré Netflix dans sa description officielle de « American Murder: Laci Peterson ».

Laci et Scott Peterson apparaissent sur une photo avant sa disparition et son meurtre. Les avocats de la défense et de l’accusation se sont affrontés mercredi devant le tribunal pour savoir si Scott Peterson devait avoir une autre chance de prouver qu’il n’avait pas tué sa femme enceinte et leur fils à naître en décembre 2002.

Quand et où ont-ils trouvé le corps de Laci ?

En avril 2003, le corps de Laci Peterson et de son fils à naîtreConner, ont été retrouvés près de la marina.

Scott Peterson était alors arrêté soupçonné de meurtre.

REDWOOD CITY – 3 NOVEMBRE : Scott Peterson (au centre) et son avocat Mark Geragos (à gauche) écoutent la réplique de l’accusation aux arguments de clôture de la défense lors du procès pour meurtre capital de Scott Peterson, le 3 novembre 2004 à Redwood City, en Californie. Scott Peterson est jugé pour le meurtre de sa femme, Laci, et de leur enfant à naître, Conner, en décembre 2002. Le jury devrait recevoir le dossier et commencer ses délibérations cette semaine. (Photo par Al Golub-Pool/Getty Images)

Scott Peterson est-il allé en prison pour avoir tué sa femme enceinte ?

Scott Peterson a été reconnu coupable du meurtre au premier degré de Laci Peterson et du meurtre au deuxième degré de Conner en novembre 2004 et condamné à mort.

En 2020, il était condamné à nouveau à la prison à vie.

MODESTO, CA – 2 SEPTEMBRE : Scott Peterson comparaît à une audience devant la Cour supérieure du comté de Stanislaus le 2 septembre 2003 à Modesto, en Californie. L’audience préliminaire pour le double meurtre de Peterson est prévue pour le 20 octobre 2003. (Photo par Al Golub-Pool/Getty Images)

Scott Peterson a-t-il avoué le meurtre d’une femme de Modesto ?

Alors que Peterson a plaidé non coupable du meurtre de sa femme et de son enfant à naître, un auteur du Colorado déclare Peterson a avoué les meurtres — détaillant prétendument comment et pourquoi il a assassiné Laci.

Donna Thomas a affirmé avoir eu des relations amoureuses avec Scott Peterson pendant plus de 14 ans, notamment pendant qu’il était marié et après la disparition de Laci Peterson.

Lors d’une visite en prison, a déclaré Thomas, Peterson a avoué avoir étranglé sa femme enceinte dans leur cuisine la veille de Noël 2002.

Le meurtrier Scott Peterson est escorté par deux adjoints du shérif du comté de San Mateo alors qu’il est conduit de la prison à une camionnette en attente le 17 mars 2005 à Redwood City, en Californie. Scott Peterson a été transporté dans le couloir de la mort de la prison de San Quentin après avoir été formellement condamné à mort pour le meurtre de sa femme Laci et de leur fils à naître.

Quand Scott Peterson sera-t-il libéré de prison ?

Peterson, aujourd’hui âgé de 51 ans, purge actuellement une peine d’emprisonnement à perpétuité à la prison d’État de Mule Creek à Ione.

Il a déposé une requête en juillet demandant aux procureurs plus de 600 éléments de preuve, prolongeant encore sa tentative de plusieurs années pour obtenir un nouveau procès.

Peterson a commencé à travailler cette année avec le le projet Innocence de Los Angeles, un groupe qui se concentre sur l’exonération des personnes condamnées à tort.

Selon Oxygen, l’organisation pense que Laci Peterson a peut-être été enlevée et tuée après avoir été témoin d’un cambriolage près de la maison qu’elle partageait avec son mari à Modesto.

Y a-t-il un nouveau documentaire sur Laci Peterson actuellement ?

Selon Netflix, « American Murder: Laci Peterson » est « l’examen définitif de la meurtre de Laci Petersonla jeune femme pétillante et aimée qui a disparu la veille de Noël 2002, alors qu’elle était enceinte de huit mois de son premier enfant.

Diffusée 20 ans après la condamnation de Scott Peterson, la série documentaire utilise « des extraits d’actualités, des images d’interrogatoire et des caméras de salle d’audience pour mettre en lumière la disparition dramatique, l’enquête et le procès », a déclaré Netflix dans sa description officielle de la série documentaire.

Netflix a publié les trois épisodes de la docu-série le 14 août.

En 2017, l’affaire du meurtre de Laci Peterson a également été présenté dans un épisode de « Snapped », une série de faits divers sur Oxygen qui relate des cas de meurtre impliquant des femmes.

Que voulez-vous savoir sur la vie à Sacramento ? Posez vos questions les plus importantes à notre équipe de journalisme de service dans le module ci-dessous ou envoyez un e-mail à [email protected].