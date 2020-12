Un autre dirigeant de l’UE a été testé positif au coronavirus après avoir assisté à un sommet à Bruxelles la semaine dernière.

Le Premier ministre slovaque Igor Matovic a confirmé vendredi son diagnostic de COVID-19 – un jour après que le président français Emmanuel Macron a également révélé qu’il avait contracté la maladie.

« Je suis l’un des vôtres aujourd’hui », a écrit Matovic dans un message sur Facebook en décrivant la « tension et la peur » qu’il ressentait en attendant un SMS avec le résultat de son test.

« S’il vous plaît soyez très prudent. Je sais que regarder un étranger comme un numéro en ligne est une chose confortable et populaire auprès de nombreuses personnes de nos jours.

« Mais les gens ne sont pas des nombres et aucune grand-mère ou grand-père ne mérite notre égoïsme. Aucune personne atteinte de maladie chronique ne mérite d’être méprisée et considérée comme inférieure dans sa vie, simplement parce que nous sommes soi-disant« libres ». Non, nous ne le sommes pas! »

Matovic prévoyait à l’origine de passer Noël à faire du bénévolat dans un hôpital, mais a admis que cela avait l’air « un peu différent maintenant » car il s’est excusé de l’être « [an elephant in a china shop] faire des erreurs ».

L’annonce de l’homme de 47 ans intervient un peu plus de 24 heures après que le palais de l’Elysée ait également confirmé le diagnostic de Macron.

Vendredi, des responsables ont déclaré que le président français avait développé une toux, de la fièvre et de la fatigue, et s’auto-isolait à la résidence La Lanterne à Versailles.

Ils ont refusé de commenter tout traitement qu’il recevrait.

Alors que Macron a eu plusieurs réunions récentes à Paris, le ministre français de la Santé a suggéré qu’il aurait en fait attrapé COVID-19 lors d’un sommet de l’UE à Bruxelles la semaine dernière – le même sommet auquel Matovic a participé.

On ne sait pas encore qui d’autre – le cas échéant – lors de l’événement était en contact étroit avec Matovic, bien que de retour au pays, les médias slovaques ont rapporté que plusieurs ministres sont maintenant en quarantaine.

Pendant ce temps, le président du Conseil européen Charles Michel, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez et le Premier ministre portugais Antonio Costa sont tous isolés après avoir rencontré Macron cette semaine.

Le Premier ministre belge Alexander De Croo et le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel sont également en quarantaine dans l’attente d’un résultat de test après le sommet de l’UE, tandis que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, n’envisage pas de s’isoler après un test négatif.

Quels dirigeants européens ont eu le COVID-19?