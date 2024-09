Un autre détaillant emprunte la voie du chapitre 11 : Big Lots dépose le bilan et accepte de vendre des actifs à Nexus Capital alors que les pressions économiques s’intensifient – Big Lots (NYSE:BIG)

Grands Lots, Inc. GRAND a confirmé tôt lundi qu’elle et ses filiales avaient entamé une procédure de dépôt de bilan volontaire en vertu du chapitre 11 et avaient également accepté de céder tous leurs actifs et leurs opérations commerciales en cours à une filiale de la société d’investissement Nexus Capital Management.

Ce qui s’est passé: La confirmation du détaillant discount basé à Columbus, dans l’Ohio, intervient peu de temps après un rapport de Bloomberg indiquant samedi qu’une entreprise se préparait à déposer une demande de mise en faillite en vertu du chapitre 11 et à vendre ses actifs dans le cadre d’un processus supervisé par un tribunal.

La société a annoncé la semaine dernière qu’elle retardait la publication de ses résultats du deuxième trimestre jusqu’au 12 septembre.

Le détaillant a déclaré que pendant et après le processus, il continuerait à servir les clients dans leur magasin le plus proche ou en ligne.

« Les mesures que nous prenons aujourd’hui nous permettront d’aller de l’avant avec de nouveaux propriétaires qui croient en notre entreprise et assurent la stabilité financière, tandis que nous optimisons notre empreinte opérationnelle, accélérons l’amélioration de nos performances et tenons notre promesse d’être le leader de la valeur extrême », a déclaré Bruce ThornPrésident et chef de la direction.

Evan Glucoft, Le directeur général de Nexus a déclaré : « Nous sommes ravis d’avoir l’opportunité de nous associer à Big Lots et de contribuer à redonner à cette marque emblématique son statut de premier détaillant américain de produits à prix très avantageux. L’activité Big Lots a un potentiel incroyable et nous sommes convaincus que ses plus beaux jours sont à venir. »

La transaction devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre 2024.

Pourquoi c’est important : Le climat macroéconomique difficile, marqué par une forte inflation et des taux d’intérêt élevés, a rendu les consommateurs circonspects, ce qui a conduit à des fermetures de magasins et à des faillites. Le rapport sur les emplois non agricoles du mois d’août, publié la semaine dernière, a montré que l’économie avait perdu 11 100 emplois dans le commerce de détail, reflétant les fermetures de magasins et les faillites.

Le nombre total de dépôts de bilan de détail en 2024 jusqu’au 16 juillet était de 21, soit plus que pendant la même période de n’importe quelle année depuis 2020, selon S&P Global dit dans un rapport.

Big Lots a déclaré que depuis la pandémie, elle a pris des mesures pour accélérer ses initiatives stratégiques axées sur l’amélioration des ventes et l’augmentation de ses performances et de sa rentabilité à long terme, mais qu’elle s’est retrouvée dans la ligne de mire de facteurs macroéconomiques récents tels qu’une inflation élevée et des taux d’intérêt qui échappent à son contrôle.

« Les tendances économiques actuelles ont été particulièrement difficiles pour Big Lots, car ses principaux clients ont réduit leurs dépenses discrétionnaires dans les catégories de produits pour la maison et les produits saisonniers qui représentent une part importante des revenus de la société », a-t-il ajouté.

Résultats préliminaires du deuxième trimestre : Thorn, de Big Lot, a déclaré que la société avait réalisé au deuxième trimestre des ventes sous-jacentes comparables, une marge brute et des dépenses d’exploitation conformes aux prévisions.

Les ventes comparables sous-jacentes ont augmenté séquentiellement et d’une année sur l’autre, et les marges brutes se sont considérablement améliorées, grâce à l’augmentation des offres de produits à des prix extrêmement avantageux. La société a également déclaré que le troisième trimestre avait bien démarré avec une amélioration séquentielle significative des ventes comparables sous-jacentes ainsi qu’une expansion de la marge brute sous-jacente par rapport à l’année dernière.

« Nous nous attendons à ce que la dynamique positive se poursuive au cours du second semestre de l’année », a déclaré Thorn.

La société a confirmé qu’elle publierait les résultats complets du deuxième trimestre dans le cadre de son prochain dépôt 10-Q le 12 septembre.

Lettre de non-conformité du NYSE : Big Lots a confirmé avoir reçu une lettre du NYSE, indiquant qu’elle n’était pas en conformité avec le NYSE Listing Company Manual en raison du cours de clôture moyen de l’action inférieur à 1 $ sur une période de négociation de 30 jours. La notification n’entraîne pas le retrait immédiat des actions du NYSE, a-t-elle ajouté.

Et ensuite : Big Lots a déclaré que dans le cadre du processus de vente supervisé par le tribunal, il continuerait d’évaluer son empreinte opérationnelle. Cela entraînera probablement des fermetures de magasins supplémentaires, a-t-il déclaré. Le détaillant discount a également déclaré qu’il continuerait d’évaluer et d’optimiser son modèle de centre de distribution.

Dans le cadre du processus supervisé par le tribunal, Big Lots a déclaré avoir obtenu des engagements de financement pour un montant de 707,5 millions de dollars, dont 35 millions de dollars de nouveaux financements de la part de certains de ses prêteurs actuels. Une fois approuvé par le tribunal, ce financement et les liquidités générées par les opérations en cours fourniront probablement suffisamment de liquidités à l’entreprise pour mener à bien le processus de vente.

Big Lots a terminé la séance de vendredi en hausse de 9,11% à $0,4968selon Données Benzinga Pro. L’action a chuté de près de 40 % lors de la séance après-bourse.

Photo via Wikimedia Commons