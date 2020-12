BUFFALO, NY (AP) – L’ancien producteur de films reconnu coupable Harvey Weinstein restera pour l’instant dans une prison de New York après que ses avocats et ses procureurs aient accepté vendredi de reporter les efforts pour l’envoyer en Californie pour faire face à des accusations d’agression sexuelle.

Weinstein est apparu via une vidéo de la prison devant le juge du tribunal du comté d’Erie, Kenneth Case, qui, en raison de l’aggravation de la pandémie, a accepté de reporter l’audience d’extradition de Weinstein au 9 avril.

Assis à une table de l’établissement correctionnel de Wende à sécurité maximale à l’est de Buffalo, Weinstein, vêtu d’un polo marron et d’un masque facial, n’a parlé que brièvement en réponse à une série de questions du juge. Il a agité la main et a secoué la tête pour s’opposer à la demande d’une chaîne de nouvelles d’autoriser une caméra de télévision dans la salle d’audience. Le juge a interdit la caméra mais a autorisé les médias à enregistrer la procédure vidéo.

«Nous ne cherchons pas de publicité, juge», a déclaré l’avocat de Weinstein, Norman Effman.

Weinstein, 68 ans, purge une peine de 23 ans de prison après avoir été condamné à New York plus tôt cette année pour viol et agression sexuelle contre deux femmes.

Il fait face à des accusations similaires impliquant cinq femmes en Californie, résultant d’agressions présumées à Los Angeles et à Beverly Hills de 2004 à 2013.

Parce que Weinstein est emprisonné à New York, un juge doit approuver son transfert sous la garde des autorités de Los Angeles pour y être jugé.

Effman a cité la santé de Weinstein pour soutenir le retard continu de la procédure d’extradition initialement prévue pour août.

Weinstein a survécu à un combat contre le coronavirus en mars à la prison. Ses avocats ont déclaré qu’il avait de nouveau ressenti des symptômes du COVID-19 à la mi-novembre, mais qu’il n’avait pas été testé positif à la maladie à ce moment-là.

«De toute évidence, la pandémie est devenue pire plutôt qu’améliorée», a déclaré Effman.

Le bureau du procureur du comté de Los Angeles a également accepté le premier délai en raison de la pandémie.

Michael Sisak, rédacteur de l’Associated Press, a contribué à ce rapport.