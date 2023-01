Un autre coup d’État déjoué en Allemagne

Cinq suspects issus de milieux d’extrême droite ont été accusés de préparer le renversement du gouvernement et l’enlèvement d’un ministre

Les services de sécurité allemands ont accusé cinq suspects de trahison pour un complot présumé visant à renverser le gouvernement. Le groupe, dont les membres sont désormais tous en garde à vue, aurait prévu de provoquer une «semblable à la guerre civile» situation et enlever un ministre du gouvernement.

Début décembre, les autorités allemandes ont également affirmé avoir déjoué une autre tentative de coup d’État, également menée par des extrémistes de droite.

Lundi, le parquet fédéral allemand a publié un communiqué indiquant que des accusations avaient été portées le 16 janvier contre cinq individus identifiés comme Sven B., Michael H., Thomas K., Thomas O. et Elisabeth R. Ils sont soupçonnés d’avoir «établi ou participé à une organisation terroriste nationale.”

En outre, les suspects ont été accusés d’avoir préparé un «acte de haute trahison» contre le gouvernement fédéral allemand.

Les autorités affirment que le groupe a été créé au plus tard à la mi-janvier de l’année dernière, visant à déclencher «conditions de guerre civile” dans le pays. Le but supposé des suspects était de renverser le gouvernement allemand et le «démocratie parlementaire.”

Lire la suite Des putschistes présumés prévoyaient de tuer la chancelière allemande – NYT

On pense que tous les membres sont des adeptes du soi-disant mouvement Reichsbuerger ou «Citoyens du Reich», qui prétend que la constitution et le gouvernement de l’Allemagne n’ont aucune base légale. Les partisans de la théorie du complot insistent sur le fait que la constitution de 1871 est la seule valable.

Selon le parquet fédéral, les suspects avaient prévu de créer un «système de gouvernement autoritaire» pour remplacer l’actuel.

Le groupe aurait été divisé en deux branches : militaire et administrative. Selon leurs prétendus plans, cités par les autorités, les comploteurs auraient pris pour cible le réseau électrique allemand dans l’espoir de plonger le pays dans un black-out.

De plus, les suspects avaient vraisemblablement prévu d’enlever le ministre de la Santé Karl Lauterbach, qui était en charge des mesures gouvernementales contre le Covid-19 et des efforts de vaccination, impopulaires auprès de la droite.

Les responsables pensent que les suspects ont tenté de recruter des partisans sur Telegram et ont également cherché à se procurer plusieurs tonnes d’explosifs en provenance de l’ex-Yougoslavie.

L’un des membres du ring a été appréhendé après avoir «commandé et reçu« Deux fusils d’assaut AK47, quatre pistolets Glock, ainsi que des munitions, ont révélé les autorités. L’arrestation a eu lieu en avril 2022, et trois autres suspects ont été arrêtés à peu près au même moment. Le dernier membre présumé restant a été arrêté en octobre. Tous sont depuis en détention provisoire.

Le ministre de la Santé Lauterbach, que les comploteurs avaient apparemment prévu de kidnapper, a posté un tweet, remerciant les services de sécurité.

Ich danke allen Ermittlern und dem BKA für den Schutz und die Festnahme. Die BKA Beamten riskieren ihr Leben für uns. Das ist eine große Leistung. https://t.co/aGfkmltUoO — Pr Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) 23 janvier 2023

Ce n’est pas le premier complot présumé du genre découvert par les autorités allemandes ces derniers mois.

Début décembre, la police a procédé à des dizaines de perquisitions et d’arrestations en rapport avec des préparatifs présumés de coup d’État par des « citoyens du Reich ». À l’époque, les services de sécurité affirmaient également que les suspects avaient prévu de provoquer une panne de courant, de prendre d’assaut le Bundestag et peut-être de tuer certains des plus hauts responsables.