Un autre coup cruel pour Kate Garraway alors qu’elle est frappée par une énorme facture fiscale alors qu’elle s’occupe de son mari, Derek Draper, atteint de Covid

KATE Garraway est traquée pour 716 000 £ par le fisc – après que la tragédie de Covid qui a frappé son mari Derek l’a forcée à fermer son entreprise familiale.

La présentatrice de Good Morning Britain fait face à une facture à six chiffres alors qu’elle est déjà aux prises avec la tension émotionnelle et le coût énorme des soins pour lui.

Le soleil

La présentatrice de GMB, Kate Garraway, 56 ans, est poursuivie par le fisc pour 716 000 £[/caption] Éclaboussure

L’énorme coup fiscal à six chiffres arrive alors que Kate s’occupe de son mari Derek, 55 ans, atteint de Covid[/caption]

La poursuite de Kate contraste fortement avec la façon dont HMRC n’a pas réussi à récupérer des milliards auprès des fraudeurs qui ont volé des milliards aux programmes de soutien de Covid.

La facture finale face à Kate, 56 ans, sera débattue dans les semaines à venir, mais des amis proches de la star insistent sur le fait qu’elle déboursera chaque centime une fois qu’un chiffre final sera convenu.

Un copain a déclaré: «Les chiffres sont terrifiants et Kate est bien sûr inquiète de toutes les pressions financières, mais elle doit faire confiance au processus.

« Lorsqu’il arrive à son terme, elle est déterminée à rembourser tout ce qui lui est dû.

« Ce n’est un secret pour personne que Kate s’est battue pour garder son mari en vie et a traversé des situations déchirantes dans sa vie personnelle ces dernières années.

« Malheureusement, en plus du stress émotionnel des terribles maladies de Derek, le fardeau financier a également été paralysant.

« Non seulement la famille a perdu l’un de ses principaux soutiens de famille, mais en plus, le coût des soins à Derek a eu un coût financier énorme.

« L’une des situations financières les plus compliquées auxquelles Kate était confrontée était la société de Derek qu’elle a finalement réussi à faire fermer avec des liquidateurs désormais chargés de résoudre toutes les questions financières. »

Le projet de loi concerne Astera Aspera Ltd, une entreprise créée en décembre 2011, fournissant des services de psychothérapie et d’autres services qui était autrefois uniquement dirigée par le mari psychothérapeute de Kate, Derek, 55 ans.

La société a été mise en liquidation en mars de l’année dernière et HMRC a estimé qu’elle devait 124 000 £ d’impôts.

Rex

Kate a été forcée de fermer l’entreprise de Derek car sa terrible maladie a eu un énorme impact financier[/caption]

Aujourd’hui, bien qu’ils n’aient pas vu les comptes, ils arrivent à un chiffre presque six fois plus élevé.

Derek a été hospitalisé avec Covid en mars 2020 et placé dans un coma induit alors que son corps combattait l’une des pires réactions à la maladie jamais vues.

Il a fallu plus d’un an avant qu’il ne puisse rentrer chez lui avec Kate et leurs deux enfants, et comme il a du mal à se déplacer et à parler, il a encore besoin de soins 24 heures sur 24 alors qu’il se rétablit lentement.

Kate est devenue l’une des directrices de l’entreprise lorsque Derek est tombé malade et l’année dernière, elle a mis fin à l’entreprise alors qu’elle luttait pour s’occuper de son mari et de ses enfants ainsi que de son travail à la télévision.

Les amis de Kate ont déclaré: « La société de Derek a malheureusement dû être mise en liquidation l’année dernière, à ce moment-là, elle avait des dettes de 124 000 £.

« HMRC a maintenant soumis un chiffre estimé à 716 822 £ aux liquidateurs, ce qui a surpris toutes les personnes impliquées, car ils n’ont pas encore consulté les comptes de l’entreprise. »

« Les liquidateurs se préparent à soumettre les comptes et gèrent le processus avec HMRC. »

L’impasse entre Kate et le HMRC survient après que le bureau des impôts a été informé par les députés qu’il devait intensifier ses efforts pour récupérer les milliards d’impôts esquivés pendant la pandémie.

Dame Meg Hillier, présidente du comité des comptes publics, a déclaré le mois dernier qu’ils ne devraient pas nuire aux entreprises vulnérables durement touchées par Covid, mais devraient cibler les gros poissons opportunistes.

Elle a déclaré: «Les défis du HMRC pourchassant les particuliers et les entreprises très riches qui profitent de toutes les astuces du livre pour éviter et échapper à l’impôt et échapper à la loi sont bien connus.

« Ces astuces ne sont tout simplement pas disponibles pour les gens ordinaires.

« HMRC doit pousser beaucoup plus fort aux portes de ceux qui ne paient pas leur juste part. »

Les représentants de Kate Garraway ont été contactés mais ont refusé de commenter.

Rex