UN AUTRE des meilleurs alliés de Vladimir Poutine est décédé après être tombé malade lors d’un voyage d’affaires.

Vladimir Nikolayevich Sungorkin – qui était rédacteur en chef du “journal préféré” du tyran russe – aurait été victime d’un accident vasculaire cérébral.

Le copain de Poutine, Vladimir Nikolayevich Sungorkin, est décédé lors d’un voyage d’affaires 1 crédit

Les médecins pensent que Sungorkin a peut-être subi un accident vasculaire cérébral Crédit : Alamy

Cela survient au milieu d’une série de morts suspectes dans le cercle restreint du Kremlin en quelques mois seulement.

L’homme de 68 ans, qui dirigeait le journal d’Etat russe Komsomolskaïa Pravda, est décédé “soudainement” aujourd’hui après avoir montré des signes d'”étouffement”, a déclaré son collègue Leonid Zakharov.

Il accompagnait Sungorkin lors du voyage vers le village de Roshchino, dans l’extrême est de la Russie, lorsque le magnat des médias est tombé malade.

Zakharov a déclaré: “C’est arrivé de manière absolument soudaine, rien ne laissait présager.

“Nous roulions, nous faisions déjà notre chemin vers Khabarovsk, nous avions prévu d’y arriver dans la soirée aujourd’hui, et de là à Moscou.

“Trois minutes plus tard, Vladimir a commencé à suffoquer. Nous l’avons sorti prendre l’air, il était déjà inconscient. Rien n’a aidé.

“Le médecin qui a fait l’examen initial a dit qu’apparemment, c’était un accident vasculaire cérébral. Mais c’est la première conclusion.”

Sungorkin avait travaillé comme rédacteur en chef et directeur général du journal pro-Kremlin KP depuis 1997 après avoir commencé comme journaliste en 1976.

Poutine doit envoyer un message personnel à la famille de Sungorkin.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que la mort de Sungorkin était une “grande perte”.

Il a ajouté: “Aujourd’hui, c’est une triste nouvelle, malheureusement, Sungorkin est décédé. Nous le connaissions très bien.”

Sungorkin faisait partie des hommes d’affaires russes sanctionnés par l’Occident lors de l’invasion de l’Ukraine par Poutine.

Il a été décrit par la Commission européenne comme “l’un des principaux acteurs des activités étrangères de manipulation et d’interférence de l’information ou des propagandistes qui s’expriment souvent sur l’Ukraine, créant de la désinformation et manipulant les faits”.

La sanction a ajouté: “Vladimir Sungorkin diffuse et légitime la propagande agressive anti-ukrainienne et anti-occidentale du régime de Poutine sous l’autorité directe du Kremlin dans l’un des médias les plus populaires de Russie.

“Le journal Komsomolskaïa Pravda a également été décrit par le président Vladimir Poutine comme son journal préféré.

“Vladimir Sungorkin est donc chargé de soutenir les actions et les politiques qui portent atteinte à l’intégrité territoriale, à la souveraineté et à l’indépendance de l’Ukraine.”

Sa mort survient quelques jours seulement après la mort d’un autre des copains de Poutine après qu’il soit mystérieusement “tombé par-dessus bord” d’un bateau.

Ivan Pechorin – l’homme de confiance de Poutine pour le développement des vastes ressources arctiques de la Russie – est tombé du bord d’un bateau dans les eaux proches de l’île Russky, rapporte le journal russe Komsomolskaya Pravda.

Son corps a été retrouvé après une recherche de plus d’une journée.

TUEUR AU KREMLIN

L’homme de 39 ans avait récemment assisté à une grande conférence organisée par le belliciste du Kremlin à Vladivostok.

Et il y a quelques semaines à peine, Ravil Maganov – président du géant pétrolier russe Lukoil, une entreprise qui a ouvertement critiqué l’invasion de l’Ukraine par Poutine – serait mort après avoir plongé d’une fenêtre d’hôpital.

En juillet, Yuri Voronov, 61 ans, chef d’une société de transport et de logistique pour une société liée à Gazprom, a été retrouvé mort dans sa piscine, avec un ami de premier plan qui est un criminologue de premier plan avertissant d’un acte criminel.

Deux autres décès de cadres liés à Gazprom ont été signalés dans des maisons d’élite près de Saint-Pétersbourg, au milieu de soupçons selon lesquels des suicides apparents pourraient avoir été des meurtres.

Alexander Tyulakov, 61 ans, un haut responsable des finances et de la sécurité de Gazprom au niveau de directeur général adjoint, a été découvert par son amant le lendemain du début de la guerre en Ukraine en février.

Son cou était dans un nœud coulant dans sa maison de 500 000 £.

Trois semaines plus tôt, dans le même lotissement fermé d’élite Leninsky dans la région de Leningrad, Leonid Shulman, 60 ans, responsable des transports chez Gazprom Invest, a été retrouvé mort avec de multiples coups de couteau dans une mare de sang sur le sol de sa salle de bain.

Le milliardaire Alexander Subbotin, 43 ans, également lié au géant de l’énergie Lukoil, ami du Kremlin, dont il était l’un des principaux dirigeants, a été retrouvé mort en mai après avoir « pris l’avis de chamans ».

En avril, le riche Vladislav Avayev, 51 ans, ancien responsable du Kremlin, semble s’être suicidé après avoir tué sa femme Yelena, 47 ans, et sa fille, 13 ans.

Il avait des liens de haut niveau avec la principale institution financière russe Gazprombank.

Quelques jours plus tard, le multimillionnaire Sergey Protosenya, 55 ans, a été retrouvé pendu en Espagne.

Il était un ancien vice-président de Novatek, une société également étroitement liée au Kremlin.

Cela survient quelques jours seulement après la mort du copain de Poutine, Ivan Pechorin, après être “tombé par-dessus bord” 1 crédit : East2West