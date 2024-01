Un autre conservateur autochtone quitte le Musée des beaux-arts de l’Ontario

La perdrix Taqralik a a quitté le Musée des beaux-arts de l’Ontario (AGO) de Toronto, devenir le deuxième conservateur autochtone à quitter le département d’art autochtone et canadien du musée canadien dans un délai de deux mois. Le départ de Partridge de l’AGO au début du mois succède rapidement au départ scruté de Wanda Nanibush, la première conservatrice de l’art canadien et autochtone de l’AGO, qui a discrètement quitté l’institution en novembre, suscitant des spéculations selon lesquelles elle était sous la pression des hauts responsables du musée à propos de sa pro- Commentaires de la Palestine.

Dans un e-mail à Hyperallergique, la porte-parole de l’AGO, Laura Quinn, a confirmé que Partridge « a choisi de démissionner de l’AGO pour se concentrer sur sa pratique artistique » et que le musée a alerté le personnel de la nouvelle début janvier. Partridge n’a pas encore répondu à Hyperallergique» demandes de commentaires.

Partridge, artiste multidisciplinaire, écrivain et poète inuit-écossais rejoint L’équipe de conservation d’AGO en novembre 2022 en tant que commissaire associée se concentrant sur l’art inuit après avoir travaillé deux ans en tant que directrice du Nordic Lab à la SAW Gallery. « Mon intérêt est d’aider les Inuits à accéder à notre patrimoine dans des espaces artistiques et de créer des opportunités pour les artistes inuits travaillant aujourd’hui », a déclaré Partridge. Art inuit trimestriel au moment de sa nomination, ajoutant qu’elle souhaitait organiser des expositions « pour créer une atmosphère accueillante pour les Inuits, et donc accueillante pour tous les autres.

Partridge a joué un rôle dans l’histoire du musée acquisition de nouvelles œuvres d’art inuites à Art Toronto 2022, dont quatre œuvres de l’artiste inuvialuk Kablusiak et une tenture murale en perles faites à la main de l’artiste inuit Niap, né au Nunavik. Elle a également dirigé le lancement d’une nouvelle programmation d’expositions impliquant un exposition personnelle de l’artiste kinngait Ningiukulu Teevee qui s’est déroulé au cours du premier semestre 2023.

Taqralik Partridge, « Nunami » (2022), perles conçues avec Isaac Partridge (© Musée canadien de la nature)

Elle a également co-organisé l’exposition 2018 de l’AGO Tunirrusiangit : Kenojuak Ashevak et Tim Pitsiulak, apportant au spectacle des histoires sur les expériences et la culture inuites. Son propre travail, « Nunami » (2022) — une œuvre perlée à la main amautik (manteau) créé avec ses enfants Isaac et Akinasi — est actuellement exposé dans l’exposition en cours Notre terre, notre art ᓄᓇᑦᑎᓂ ᑕᑯᒥᓇᕐᑐᖁᑎᕗᑦ au Musée canadien de la nature.

« Le travail de conservation de Taqralik Partridge soutenant le soin, l’acquisition, la recherche, l’interprétation et l’exposition de l’art inuit de toutes les périodes a été d’une valeur inestimable pour l’AGO », a déclaré le directeur et PDG de l’AGO, Stephan Jost, dans un communiqué partagé avec Hyperallergique.

Le départ de Partridge fait suite au départ discret de Nanibush l’automne dernier, qui a entraîné des réactions négatives de la part des membres de la communauté autochtone et des travailleurs artistiques. La démission de la conservatrice fait suite à une plainte concernant ses publications en ligne en faveur de la Palestine envoyée par l’organisation pro-israélienne Musée et arts d’Israël, Canada (IMAAC) à la direction de l’AGO, qui a été divulguée de manière anonyme sur les réseaux sociaux. En réponse, un lettre ouverte de Jost a déclaré que l’institution « prend le temps d’examiner et de réfléchir en profondeur » sur son adhésion au programme 2022 de la Commission Vérité et Réconciliation. recommandations pour décoloniser les politiques et pratiques des musées canadiens qui perpétuent les préjudices causés aux membres des communautés autochtones.

Plus récemment, l’Indigenous Curatorial Collective, une organisation canadienne à but non lucratif qui œuvre pour soutenir les conservateurs, artistes, écrivains et universitaires autochtones, a lancé un lettre ouverte campagne demandant que le musée libère Nanibush « de toute obligation légale l’empêchant de parler publiquement de son mandat et de son licenciement, de la façon dont elle voit ce qui s’est passé et pourquoi ».