Un autre conflit à Gaza, mais avec une différence : le Hamas s’est abstenu.

Le bref conflit du week-end au-dessus de Gaza a eu une issue sinistrement familière : des dizaines de Palestiniens tués, dont des dirigeants militants ainsi que des enfants, et des dizaines de maisons endommagées ou détruites, la plupart par des frappes aériennes israéliennes mais certaines par des ratés palestiniens.

Mais une chose était différente des combats habituels : le Hamas, le gouvernement civil de facto à Gaza, est resté sur la touche. Un groupe islamiste plus petit, le Jihad islamique palestinien, a pris la tête des tirs de roquettes – plus de 1 000 d’entre eux – et a subi le poids des frappes aériennes israéliennes, qui ont commencé vendredi pour anticiper ce qu’Israël a qualifié d’attaque imminente du Jihad islamique.

Bien qu’elle ne soit pas sans précédent, la décision du Hamas a confirmé le rôle complexe et changeant que le mouvement a assumé depuis qu’il a pris le contrôle de la bande de Gaza en 2007. Elle a également mis en évidence les frictions parmi les militants islamistes palestiniens sur la meilleure façon de combattre Israël, et a souligné à la fois l’influence de l’Iran – qui soutient à la fois le Hamas et le Jihad islamique – et les limites de ce soutien.