Windows 10 dispose d’une fonctionnalité Meet Now qui fait partie de la plate-forme de communication Skype. Meet Now permet aux utilisateurs de passer rapidement des appels vocaux et vidéo sans nécessiter d’inscription ou de téléchargement supplémentaire. La fonctionnalité apparaît sous la forme d’un bouton de caméra dans la zone de notification de la barre des tâches sur certains appareils exécutant la mise à jour Windows 10 mai 2020 à partir de maintenant. Meet Now permet aux utilisateurs de créer rapidement un lien spécial qui peut être partagé avec d’autres personnes et utilisé avec un navigateur Web pour passer des appels vidéo gratuits sans nécessiter d’inscription ou de téléchargement supplémentaire.

Les appels vocaux ou vidéo sur Meet Now peuvent durer jusqu’à 24 heures et peuvent intégrer 99 personnes à la fois. Les seules choses dont un utilisateur a besoin sont une webcam, un microphone et un navigateur pris en charge, y compris Microsoft Edge et Google Chrome. Pour les utilisateurs de Windows 10, nous allons vous guider tout au long de la procédure de configuration de Meet Now sur votre ordinateur Windows 10 et démarrer et rejoindre un appel vidéo avec votre famille, vos amis et vos collègues. L’option Skype Meet Now doit être disponible par défaut dans la zone de notification de la barre des tâches, mais si ce n’est pas le cas, vous devrez l’activer manuellement à partir de la page des paramètres de la «Barre des tâches». Voici les étapes:

Ouvert Réglages > Personnalisation > Barre des tâches > Activer ou désactiver les icônes système (sous Notification sont)> activer Se rencontrer maintenant. Une fois terminé, l’option Meet Now apparaîtra dans la zone de notification de la barre des tâches.

Désormais, pour utiliser la fonctionnalité, il faut utiliser un navigateur pris en charge, qui inclut Microsoft Edge et Google Chrome comme navigateur par défaut.

Pour créer une réunion Meet Now pour la barre des tâches, les utilisateurs doivent cliquer sur l’icône Se rencontrer maintenant Icône> Créer une réunion > confirmer le nom> cliquer Copier le lien / Partager l’invitation. Cela vous donnera le lien que vous pourrez envoyer à vos contacts. Une fois partagé, cliquez sur Démarrer la réunion.

Pour rejoindre une réunion, les utilisateurs de Meet Now qui ont reçu le lien doivent cliquer sur Se rencontrer maintenant icône sur la barre des tâches> Rejoindre une réunion > Collez le lien que vous avez reçu> cliquez sur Joindre > cliquez Autoriser pour permettre à Skype Meet maintenant d’accéder à votre micro et à votre caméra> cliquez sur Rejoindre la réunion.