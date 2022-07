Un autre candidat éliminé dans la course à la direction du Royaume-Uni – RT World News

La bataille pour remplacer Boris Johnson à la tête des conservateurs s’est resserrée avec l’élimination de Suella Braverman

Suella Braverman a été éliminée après que les députés conservateurs britanniques ont voté jeudi au deuxième tour de la course à la direction du parti. Cinq espoirs restent en lice, avec l’ancien chancelier Rishi Sunak en tête du peloton.

Braverman a reçu 27 voix, la plaçant dernière parmi six candidats et mettant fin à ses espoirs de succéder à Johnson à la tête du Parti conservateur et Premier ministre du Royaume-Uni.

Dans son argumentaire pour prendre la tête du parti, Braverman avait promis de retirer le Royaume-Uni de la juridiction de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) et d’arrêter l’afflux de migrants arrivant au Royaume-Uni par bateau. Brexiteer de premier plan, elle s’était également positionnée comme une critique acerbe de “réveillé” culture et s’est engagé à débarrasser la politique britannique de “tout cela a réveillé des ordures.” Comme presque tous les autres candidats, elle avait promis de réduire les impôts et de maintenir le soutien militaire du Royaume-Uni à l’Ukraine.















Sur les cinq candidats restants, l’ancien chancelier Rishi Sunak reste en première place après le scrutin de jeudi, obtenant le soutien de 101 députés. La ministre adjointe du Commerce Penny Mordaunt et la secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss suivent en deuxième et troisième place, avec respectivement 83 et 64 voix.

Alors que huit dirigeants potentiels ont participé au concours pour succéder à Johnson, le chancelier Nadhim Zahawi et l’ancien ministre des Affaires étrangères Jeremy Hunt ont été éliminés au premier tour de scrutin mercredi. Selon les règles du parti, les candidats qui ne reçoivent pas le soutien de 30 députés sont éliminés lors du premier tour de scrutin, le candidat le moins bien noté étant éliminé à chaque tour de scrutin suivant. Lorsqu’il n’en restera que deux, les membres du parti à travers le pays choisiront un gagnant par vote postal.

En proie à des scandales, Johnson a démissionné de son poste de chef des conservateurs la semaine dernière. Cependant, il continuera à occuper le poste de Premier ministre jusqu’à ce que son remplaçant soit choisi.