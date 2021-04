Le ministère a déclaré dans un communiqué mardi soir qu’une lettre de menace contenant deux balles avait été envoyée à Isabel Diaz Ayuso, la première ministre du parti conservateur PP de la capitale, qui cherche à être réélue.

Le colis avait été envoyé depuis un bureau de poste en Catalogne, avant que les travailleurs ne découvrent l’article et informent la police.

La chef de la police espagnole de la Guardia Civil, Maria Gamez, a également reçu une lettre avec des balles, a déclaré le ministère – la deuxième menace de ce genre qui lui a été adressée ces derniers jours.

Le ministère a déclaré qu’il enquêtait sur la question et «Condamne ces événements et exprime sa solidarité» à Diaz Ayuso et Gamez.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a également condamné les menaces, déclarant: « Nous devons arrêter cette spirale de haine qui attaque directement nos valeurs. »

Au cours de la semaine dernière, six menaces de mort ont été envoyées à des responsables publics, dont l’une a été adressée au rival de Diaz Ayuso pour la direction madrilène, Pablo Iglesias, le chef de l’alliance de gauche Unidas Podemos.

La semaine dernière, Iglesias, l’ancien vice-premier ministre, a reçu quatre balles et une lettre qui l’appelait à démissionner et disait que lui et sa famille étaient «condamné à la peine de mort».

Le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska du parti socialiste PSOE, et le chef de la Guardia Civil Gamez ont reçu des lettres similaires.

Lundi, le ministre du Commerce et du Tourisme, Reyes Maroto, a également reçu une lettre de menace, ainsi qu’un couteau de poche qui semblait taché de sang.

