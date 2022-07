Un autre candidat à l’expulsion de la course conservatrice britannique

LONDRES (AP) – L’ancien chef du Trésor britannique Rishi Sunak s’est efforcé de conjurer l’élan de la challenger Penny Mordaunt dans la course pour remplacer le Premier ministre Boris Johnson, les législateurs du Parti conservateur s’apprêtant à éliminer l’un des six candidats restants du concours jeudi.

Sunak, qui a démissionné de son poste de chef du Trésor britannique la semaine dernière, a obtenu le plus de voix lors du premier tour de scrutin mercredi, suivi du ministre adjoint du Commerce Mordaunt. Le bookmaker Ladbrokes a déclaré que Mordaunt était désormais le favori pour remporter l’élection à la direction, suivi de Sunak et de la secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss.

Quel que soit le vainqueur, le concours remplacera le flamboyant et imparfait Johnson par un nouveau Premier ministre beaucoup moins connu. Seuls les législateurs conservateurs et les membres du parti participent au vote et choisissent le successeur de Johnson.

Truss s’est classé troisième mercredi et tente de consolider le soutien des législateurs à droite du parti, qui se méfient des dépenses élevées de Sunak pour le soutien aux personnes et aux entreprises pendant la pandémie de coronavirus, et des augmentations d’impôts qu’il a apportées alors que COVID-19 martelait l’économie britannique.

Sunak soutient que les réductions d’impôts immédiates promises par ses rivaux sont imprudentes au milieu des ondes de choc économiques de la pandémie et de la guerre en Ukraine.

Il a également été accusé d’être déconnecté des luttes des gens ordinaires en raison de sa richesse. Il est un ancien banquier d’affaires et sa femme est la fille du milliardaire fondateur de la société technologique indienne Infosys.

“Je ne juge pas les gens par leurs comptes bancaires, je les juge par leur caractère”, a déclaré Sunak à la BBC. “Et je pense que les gens peuvent me juger sur mes actions au cours des deux dernières années.”

Trois autres candidats restent en course. Les législateurs voteront à nouveau jeudi et le candidat le moins bien classé abandonnera.

D’autres tours de scrutin doivent avoir lieu la semaine prochaine jusqu’à ce qu’il ne reste plus que deux candidats.

Les deux derniers candidats feront face à un second tour d’environ 180 000 membres du Parti conservateur à travers le pays. Le vainqueur devrait être annoncé le 5 septembre et deviendra automatiquement Premier ministre, sans qu’il soit nécessaire d’organiser des élections nationales.

Le concours a été déclenché lorsque Johnson a démissionné de son poste de chef conservateur la semaine dernière lorsque son parti s’est révolté après des mois de scandales éthiques et que les ministres du gouvernement ont commencé à démissionner en masse. Il restera en fonction en tant que Premier ministre par intérim jusqu’à ce que son remplaçant à la tête du parti soit choisi.

Truss avait été considéré comme un favori, mais a obtenu moins de voix mercredi que Mordaunt, qui obtient un score élevé dans les sondages des membres du parti.

Contrairement à Sunak et Truss, Mordaunt n’occupait pas de poste de direction dans le gouvernement de Johnson, même si elle était ministre subalterne. Politicienne affable issue d’une famille de militaires, elle est largement considérée comme une bouffée d’air frais et a obtenu d’excellents résultats dans les sondages auprès des membres du parti.

Jill Lawless, l’Associated Press