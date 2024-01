Un autre bug Pixel bloque les utilisateurs hors du stockage, Google travaille sur un correctif

Résumé La mise à jour du système Google Play de janvier 2024 entraîne des problèmes d’accès au stockage pour de nombreux utilisateurs de Pixel.

Les utilisateurs ne peuvent pas accéder au stockage interne dans toutes leurs applications, ce qui affecte une variété de services.

Google est conscient du problème mais n’a pas fourni de délai pour le résoudre. Il est conseillé aux utilisateurs d’éviter la mise à jour s’ils utilisent plusieurs utilisateurs sur leur téléphone Pixel.





Le déploiement d’Android 14 a vu certains propriétaires de Pixel 6 bloqués hors de la mémoire de leur téléphone, et il semble qu’un problème similaire se reproduise maintenant, mais cette fois en raison d’une mise à jour différente, et cela affecte beaucoup plus de téléphones. Nouveau rapports sur Reddit montrent que la mise à jour du système Google Play de janvier 2024 pose un problème aux propriétaires de Pixel avec plus de 10 rapports faisant état du même problème au cours des deux dernières semaines.

Ces utilisateurs déclarent ne pas pouvoir accéder au stockage interne sur toutes leurs applications, et le problème semble affecter plus d’appareils que celui de l’année dernière. Les rapports citent les appareils des séries Pixel 8, Pixel 7 et Pixel 6, y compris les modèles de la série Pixel A. La dernière fois, il était lié uniquement au Pixel 6 et semblait n’avoir d’impact que sur ceux qui utilisaient la fonctionnalité multi-utilisateurs intégrée à Android.

Précédemment Android 14 bloque certains utilisateurs de Pixel 6 hors du stockage de leur téléphone Le problème est probablement lié au fait d’avoir plusieurs profils d’utilisateurs

Si vous ne parvenez pas à accéder à votre stockage interne via les applications de votre téléphone, cela peut signifier que vous ne pouvez pas afficher les médias. Il peut exister des solutions de contournement pour certains services, mais les rapports sont si variés que le problème semble affecter de nombreux services différents. Google a reconnu le problème dans un commentaire à 9to5Google, déclarant : « Nous sommes conscients de ce problème et nous l’examinons. » Il n’y a donc pas de calendrier pour résoudre ce problème si vous en souffrez actuellement.

La dernière fois, le problème était lié au fait d’avoir plusieurs utilisateurs sur votre Pixel. Bien que cela ne soit pas encore confirmé ici, si vous utilisez plusieurs utilisateurs sur votre téléphone Pixel, nous vous recommandons d’éviter d’installer la mise à jour du système Google Play de janvier 2024 jusqu’à ce que ce problème soit résolu. Certaines personnes dans les commentaires des fils de discussion Reddit ont déclaré avoir reçu la mise à jour et que cela a fonctionné pour elles, mais ce sont des personnes qui n’utilisent pas la fonctionnalité multi-utilisateurs. Cela semble être sans danger pour ceux-ci, mais nous ne saurons pas avec certitude si c’est le cas jusqu’à ce que nous ayons des nouvelles directement de Google.

Merci: Michaal