Un autre bouleversement de ce matin alors que le créneau du vendredi de Dermot O’Leary est « en l’air »

La programmation de présentation de CE matin semble être à nouveau dans les airs.

Dermot O’Leary a révélé lors de l’émission de lundi qu’il remplaçait pendant deux semaines.

Rex

Cela a suscité l’inquiétude que son partenariat avec Alison Hammond le vendredi soit menacé.

Mais ITV a maintenant confirmé qu’Alison et Dermot seront de retour comme d’habitude vendredi.

Cependant, la programmation de la semaine prochaine reste inconnue.

Un porte-parole d’ITV a déclaré au Sun: « Holly et Dermot continueront d’animer mercredi et jeudi cette semaine, avec Alison et Dermot de retour comme d’habitude vendredi.

« Les informations pour la semaine prochaine seront annoncées en temps voulu. »

Les patrons de ce matin ont déclaré qu’ils remplaceraient Phil par une liste de présentateurs aux côtés de Holly qui change au fur et à mesure.

Mais les téléspectateurs étaient convaincus cette semaine qu’ils avaient donné un indice majeur sur qui reprendrait définitivement le travail de Phillip en annonçant la longue période d’hébergement de Dermot.

Le remaniement signifie que Josie Gibson et Craig Doyle ne seront pas co-présentateurs avec Holly pendant les quinze prochains jours.

Au lieu de cela, Holly et Dermot offriront aux téléspectateurs un partenariat de présentation plus stable que ces dernières semaines.

Les fans sont maintenant convaincus que l’hôte de vendredi, Dermot, finira par être un présentateur principal.

Un téléspectateur a écrit: « Je pense que Dermot est un bon choix pour remplacer Philip ce matin. »

Un autre a dit: « Ce matin devrait garder Dermot avec Holly. »

« J’aime la combinaison Dermot et Holly », a déclaré l’un d’eux.

Un fan a ajouté : « Je pense que Dermot est très bon avec Holly… et sérieux mais drôle aussi. Alison trop écrasante mais comme elle avec Josie. Aimez ce matin. Holly Willoughby est si heureuse aujourd’hui.

Holly est revenue à l’émission de jour lundi pour sa deuxième semaine sans Phil.

La semaine dernière, elle a passé deux jours à présenter avec Josie et les deux autres avec Craig.

Elle accueille aux côtés de Dermot pour le dernier jour de demain – après avoir présenté This Morning ensemble il y a dix ans.

Ils ont également été co-présentateurs de l’émission dérivée de The X Factor en 2008.

Phillip a démissionné d’ITV après avoir avoué une liaison extraconjugale avec un coureur beaucoup plus jeune ce matin.

L’homme de 61 ans a révélé qu’il était « complètement brisé et honteux » – mais a souligné qu’il ne l’avait pas soigné.

Rex

Rex