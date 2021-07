Un autre biopic ? Desi Twitter traîne Bollywood après la victoire épique de Mirabai Chanu aux Jeux olympiques

Le Premier ministre Narendra Modi aux acteurs aux fans, les citoyens indiens ont fait une brève pause samedi, se sont retirés et ont applaudi l’haltérophile Mirabai Chanu alors que la jeune Manipuri décrochait l’argent dans la catégorie des 49 kg femmes. Sa victoire a également marqué la première victoire de l’Inde aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. Après sa victoire, Chanu a semblé extatique mais a également déclaré qu’elle visait l’or, mais qu’à la fin, elle n’a pas pu tenir la distance. « Je suis très heureux d’avoir remporté la médaille. Le pays entier me regardait et ils avaient leurs attentes. J’étais un peu nerveux mais j’étais déterminé à faire de mon mieux… J’ai travaillé très dur pour cela. J’ai fait de mon mieux pour gagner la médaille d’or mais je n’ai pas pu gagner l’or ; mais j’ai vraiment essayé. Quand j’ai fait la 2e levée, j’ai compris que j’apporterais une médaille avec moi », a déclaré Chanu depuis Tokyo.

Alors que les fans se pressaient sur les réseaux sociaux pour exprimer leurs vœux et leurs messages de félicitations à l’athlète, une section d’utilisateurs a instantanément évoqué Bollywood dans la conversation. Les producteurs se bousculent-ils déjà pour les droits des films ? Akshay Kumar va-t-il jouer l’entraîneur ? Priyanka Chopra incarne-t-elle Mirabai Chanu ?

Oui, en prenant plusieurs clichés à Bollywood, desi Internet était vraiment « bouleversé » par le fait que le travail acharné de Mirabai Chanu et le voyage inspirant seraient réduits à un autre biopic, un genre de films qui sont pompés hors de l’industrie cinématographique hindi tous les autres journée.

Bien sûr, il y a des biopics qui sont « bien faits » et pourraient être revisités plusieurs fois, mais il y a aussi les moins bons et épuisants (si vous savez, vous savez) qui ont poussé le Twitter indien à canaliser collectivement son DJ intérieur Khaled et allez: « Un autre. »

Wow, wow, wow, wow #MirabaiChanu! Quelle super performance. Médaille confirmée.Bollywood biopic confirmé?— Sorabh Pant (@hankypanty) 24 juillet 2021

Chère Priyanka Chopra, s’il vous plaît, ne jouez pas dans le film sur la vie de Mirabai Chanu — Sankul Sonawane (@Sankul333) 24 juillet 2021

D’une manière ou d’une autre, le biopic de Mirabai Chanu aura Akshay Kumar jouant le rôle le plus important. — Arnab Ray (@greatbong) 24 juillet 2021

Akshay Kumar est déjà en pourparlers avec les producteurs pour jouer Mirabai Chanu dans son biopic— $HHendo Swapan (@Swapan_Sarit) 24 juillet 2021

Bollywoods est en discussion avec Mirabai Chanu pour son biopic. – anisul (@Anisultweets00) 24 juillet 2021

Chère Priyanka Chopra, s’il vous plaît, ne jouez pas dans le film sur la vie de Mirabai Chanu — Sankul Sonawane (@Sankul333) 24 juillet 2021

Première médaille de l’Inde aux Jeux olympiques de Tokyo. Haltérophilie 49 kg pour femmes. Mirabai Chanu de Manipur. (Bollywood, ne commencez pas déjà à planifier un mauvais biopic sur elle) pic.twitter.com/67X7u2tqBx – Projwal Deb (@Projwal_D) 24 juillet 2021

Plus tôt dans la journée, une vidéo avait fait surface en ligne, où sa famille se réjouissait du moment où Chanu est entré dans l’histoire.

Le frère de Chanu a lui aussi répondu à sa victoire et a déclaré : « Nous sommes très fiers d’elle… nous étions très confiants qu’elle remporterait l’or mais l’argent est également excellent. C’est la première médaille d’argent du Manipur et la première pour l’Inde à ces Jeux olympiques. »

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici