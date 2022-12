Un autre Bhuban Badyakar en devenir ? Ce vendeur de thé espère capturer les médias sociaux comme l’a fait Kacha Badam

Le talent ne peut pas être étouffé par d’innombrables défis. A Durgapur, un vendeur de thé se bat pour suivre sa passion. Il a autrefois travaillé comme musicien. Mais tout comme la pandémie a pris les amis proches et les membres de la famille de nombreuses personnes, pour lui, Covid-19 a volé sa vedette. Aujourd’hui, ce jeune homme de Durgapur réalise son passe-temps avec son métier de musicien en vendant du thé. Le vendeur de thé interprète non seulement des chansons, mais en compose également une sur les ventes de thé. Des centaines de clients viennent chez lui pour le thé chaque jour. Et Bikash de Durgapur a servi du thé en chantant. Bikash “Matka Cha” est déjà célèbre dans toute la ville.

Bikash Thakur est un jeune homme de Durgapur. Jusqu’en 2020, il avait l’habitude de captiver le public en chantant lors de différentes fonctions. Mais chanter sur scène s’est arrêté pendant la pandémie. Alors Bikash Thakur a commencé à vendre du thé pour trouver un moyen de gagner sa vie. Mais il ne pouvait ignorer son penchant pour la musique. Il a donc continué à chanter tout en vendant du thé. Cette voix mélodieuse du vendeur de thé a amusé les clients. Lentement, la foule a commencé à augmenter dans sa boutique. À l’heure actuelle, boire du thé dans la boutique de Bikash Thakur signifie écouter son air mélodieux.

En plus de vendre du thé, Bikash a recommencé à chanter sur différentes scènes. Il a également écrit une chanson sur le thé. Bien qu’il veuille enregistrer cette chanson depuis le studio et la publier officiellement, il a joué deux lignes de sa propre chanson pour le public. Bikash a donné toutes les paroles et la musique de la chanson. Il espère que cette chanson écrite sur le thé capturera le cœur des auditeurs amoureux du thé. Bikash s’est cassé la jambe dans un accident. Cependant, il est progressivement sur le chemin de la guérison. Il continue de chanter tout en vendant du thé. Et se prépare à enregistrer ses propres chansons depuis le studio.

Plus tôt dans l’année, la chanson Kacha Badam du vendeur d’amandes Bhuban Badyakar a pris d’assaut les médias sociaux. Kacha Badam était en vogue sur tous les réseaux sociaux. Bhuban Badyakar est actuellement une célébrité. De la campagne aux yatrapalas, en passant par l’enregistrement de chansons en studio, Bhuban Badyakar, le créateur de Kacha Badam, est désormais visible sur diverses plateformes. En revanche, le vendeur de thé Bikash Thakur veut à nouveau conquérir les réseaux sociaux à la fin de l’année. Il veut augmenter l’amour du thé à travers la musique. Il veut s’établir dans le monde de la musique tout en vendant du thé.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici