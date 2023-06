Un autre bébé royal est en route alors que la reine Jetsun Pema du Bhoutan annonce une grossesse

Photo : Mark Cuthbert/Presse britannique via Getty Images

Le roi Jigme Khesar et la reine Jetsun Pema du Bhoutan.

Il y a un bébé royal en route.

Le roi Jigme Khesar et la reine Jetsun Pema du Bhoutan ont annoncé mercredi qu’ils attendaient leur troisième enfant.

« Leurs Majestés, le Druk Gyalpo et Gyaltsuen sont heureux de partager la nouvelle que Sa Majesté attend leur troisième enfant, prévu pour le début de l’automne », lit-on dans l’annonce Instagram partagée par le roi et la reine. « Leurs majestés souhaitent remercier tout le monde pour leurs bons vœux et leurs prières. »

Le roi et la reine sont déjà parents de deux jeunes fils – le prince Gyalsey Jigme Namgyel, 7 ans, également connu sous le nom de prince dragon en tant qu’héritier de son père, et le prince Jigme Ugyen Wangchuck, 3 ans, connu sous le nom de prince Gyalsey Ugyen.

La reine Jetsun Pema, 33 ans, et le roi Jigme Khesar, 43 ans, se sont mariés en octobre 2011.

Surnommé le « Will et Kate de l’Himalaya », le couple assume des rôles cérémoniels et des fonctions diplomatiques similaires.

Le couple royal a récemment assisté à la couronnement du roi Charles et de la reine Camilla à Londres le 6 mai.

La reine Jetsun Pema a également assisté au mariage royal du prince héritier Hussein de Jordanie avec Rajwa Alseif au début du mois avec sa belle-sœur, la princesse Euhelma du Bhoutan.

